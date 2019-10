Celebra soprană americană Jessye Norman a murit la vârsta de 74 de ani

Un star al operei internaţionale, una dintre puţinele interprete de culoare care au reuşit în acest domeniu, Norman a murit din cauza unei septicemii provocate de o rană la coloana vertebrală suferită în 2015, potrivit unui comunicat al familiei.

"The Met (Metropolitan Opera din New York, n.r.) deplânge pierderea lui Jessye Norman, una dintre marile soprane ale ultimilor 50 de ani", a transmis prestigioasa instituţie, unde aceasta a cântat în peste 80 de spectacole, dintr-un repertoriu variat, de la Richard Wagner la Francis Poulenc, Bela Bartok, Arnold Schönberg şi Johann Strauss.

"A fost una dintre cele mai mari artiste care au cântat pe scena noastră", a subliniat directorul Met, Peter Gelb.

Rest in peace to the legendary Jessye Norman. The opera icon passed away at 74 years old. pic.twitter.com/VSSKsJHaKl