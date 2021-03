Classix Festival: Cinci zile de concerte clasice contemporane în patru locaţii inedite din Iaşi

Cea de-a doua ediţie Classix Festival s-a încheiat cu succes la Iaşi. Evenimentul de anul acesta a reunit 11 artişti internaţionali care au concertat în patru locaţii atipice. Concertele au avut loc în Catedrala Romano-Catolică „Sfânta Fecioară Maria, Regina”, Aula Bibliotecii Universitare „Mihai Eminescu”, Aula Universităţii Tehnice „Gh. Asachi” şi Palatul Culturii. Spectacolele de anul acesta s-au difuzat şi live, pe pagina de Facebook a festivalului, astfel încât, deşi suntem în scenariul galben, mai mulţi oameni au putut asculta muzică clasică.

PATRICIA BUTUCEL – organizator Classic Festival: În acest an a avut foarte multe schimbări datorită contextului pandemic, însă suntem fericiţi că am ajuns la o variantă care să poată ajunge la publicul larg. Varianta hibrid, aşa cum am numit-o noi. Încă din prima seară ne-am bucurat de foarte mulţi oameni care ne-au urmărit în online TC OUT 00.38

Ediţia acestui an a marcat şi o serie de premiere, respectiv interpretarea ieşeană a lucrării lui Olivier Messiaen – Cvartet pentru sfârşitul timpului, debutul în România al ansamblului vienez Artio Trio şi susţinerea interdisciplinarităţii artelor prin proiecţiile video în Catedrala Romano-Catolică.