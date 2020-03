Concertele lunii martie în România: Papa Roach, Mariza, Boney M şi Avishai Cohen

Mariza, Boney M şi Pink Martini se numără printre artiştii şi trupele internaţionale care revin în România în martie. În plus, trupa americană de rock alternativ Papa Roach va concerta în Bucureşti pe 3 martie.

Trupa americană de rock alternativ Papa Roach are o activitate neîntreruptă din 1993, iar componenţa ei este neschimbată din 1996. Nominalizată de două ori la premiile Grammy şi o dată la MTV Awards, formaţia va concerta ]n Bucureşti, la Arenele Romane, pe 3 martie, iar în deschidere va fi Hollywood Undead.

Artista portugheză Mariza revine în Bucureşti în primăvara acestui an, pe 7 martie, pentru un nou concert pe scena Sălii Palatului. Cu un repertoriu bine înrădăcinat în istoria clasică a muzicii fado, solista s-a remarcat încă de la debut ca un artist de neegalat, al cărui stil puternic şi voce distinctivă au cucerit întreaga lume.

Formaţia Boney M va concerta la Sala Palatului din Bucureşti pe 8 martie. Concertul marchează împlinirea a 45 de ani de la înfiinţarea trupei. Concertul Boney M va fi deschis de Precious Wilson, vocea originală a grupului Eruption. Pe scenă vor răsuna hituri din discografia formaţiei, precum „Daddy Cool”, „Rasputin”, „Rivers of Babylon”, „Brown girl in the ring” şi „Sunny”.

Producători ai industriei muzicale globale şi bookeri ai unor festivaluri importante la nivel european vor veni la Bucureşti pentru a întâlni şi asculta peste 15 trupe româneşti şi internaţionale în cadrul MMB Showcase Festival, programat în intervalul 17 - 19 martie. Printre speakerii internaţionali se regăsesc Ralf Niemczyk (Germania), cunoscut jurnalist de la Rolling Stone Magazine Germania, Robert Meijerink (Olanda) - booking manager la Eurosonic Noorderslag, cel mai mare festival de tip showcase din Europa, iar printre cei autohtoni, Edy Chereji - unul dintre creatorii festivalurilor Untold şi Neversea, Laura Coroianu şi Guido Janssens - fondatorii Emagic şi organizatorii Awake Festival şi artişti consacraţi ca Tudor Chirilă, Dan Byron, Cornel Ilie etc.

Pink Martini revine la Sala Palatului din Bucureşti pe 30 martie. Inspirându-se din muzica tuturor popoarelor şi dorind să includă într-un repertoriu fără reproş toate genurile - de la pop, până la jazz şi muzică clasică - , Thomas Lauderdale a fondat Pink Martini în 1994. În 2014, trupa Pink Martini a fost inclusă în Hollywood Hall of Fame.

Pe 25 aprilie, la CinemaPro din Bucureşti, va susţine un concert celebrul trompetist Avishai Cohen, unul dintre cei mai aclamaţi muzicieni de jazz ai scenei contemporane, care se află la a patra vizită în România.

În martie, mai mulţi artişti români, precum The Mono Jacks, FiRMA şi Timpuri Noi îşi vor lansa noi albume, în concerte susţinute în mai multe oraşe din România.

Concertele lunii martie în România:

3 martie: Papa Roach şi Hollywood Undead - Arenele Romane din Bucureşti (ora 19.00);

5 martie: Silvia Pérez Cruz - CinemaPro din Bucureşti (ora 20.00);

7 martie: Mariza - Sala Palatului din Bucureşti (ora 19.00);

8 martie: Boney M - Sala Palatului din Bucureşti (ora 20.00);

11 martie: Richard Clayderman - Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri" Iaşi (ora 20.00);

12 martie: Riverside - Quantic Club, Bucureşti (ora 19.00);

13 martie: Richard Clayderman - Teatrul de Vară „Radu Beligan" din Bacău (ora 19.00) şi Riverside - Form Space Club, Cluj-Napoca (ora 20.00);

13 - 15 martie: Soundart Festival 2020 - Quantic Club, Bucureşti (ora 21.00);

14 - 15 martie: Richard Clayderman - Ateneul Român, Bucureşti (ora 20.00);

16 martie: MozART Group - Sala Palatului, Bucureşti (19.00) şi Dominic Miller - Club Control, Bucureşti (ora 20.00);

17 - 19 martie: Mastering the Music Business 2020 - Hotel Caro, Bucureşti (ora 10.00);

18 martie: Dominic Miller - Form Space Club, Cluj-Napoca (ora 20.00);

25 martie: Rabbia/Petrella/Aarset - Club Control (20.00) şi Avishai Cohen – „Big Vicious” - CinemaPro, Bucureşti (ora 20.00);

29 martie: The Fresh pres. Akua Naru - Arenele Romane, Bucureşti (ora 19.00);

31 martie: Pink Martini - Sala Palatului, Bucureşti (ora 20.00).

31 martie: Pink Martini - Fratelli Studios, Bucureşti (21.30)

