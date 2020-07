Copilul-minune al muzicii, Billie Eilish, lansează o nouă piesă

Dacă e vineri, e zi de noutăţi muzicale. Smart Radio le verifică pe toate şi îţi cerne doar ce merită ascultat. Billie Eilish a lansat albumul de debut, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? când abia împlinise 17 ani, un album scris alături de fratele său, Finneas, şi produs în studio-ul improvizat din dormitorul lor din Los Angeles. Succesul a venit imediat, cântăreaţa devenind a doua cea mai bine vândută artistă a anului trecut.

Faptul că producătorii seriei James Bond au invitat-o să compună piesa principală pentru noul film, No Time To Die, n-a mai fost o surpriză pentru nimeni.



Lansată azi, My Future vine şi cu un clip animat, care a strâns deja peste 5 milioane de vizualizări pe Youtube în câteva ore de la apariţie.



Billie Eilish a câştigat anul ăsta şi cele mai importante premii Grammy: pentru albumul anului, cel mai bun cântec, cel mai bun debut şi cea mai bună înregistrare.