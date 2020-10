Cultură, pandemie. Actorul Andrei Huţuleac, despre şansa de a-l juca pe Hamlet: ,,Sunt privilegiat! Fiecare actor are timpul lui”/ „Cum o să repet eu cu mască şi păstrând distanţa cu colegii mei?”

Actorul şi regizorul Andrei Huţuleac – invitat în emisiunea Marius Tucă Show – ne aduce în lumea filmului şi a teatrului, dar şi a provocărilor de care te loveşti pentru a fi cel mai bun în ceea ce faci.

Premiat la Gopo 2020, pentru cel mai bun scurtmetraj de ficţiune pentru ”Havana Cuba”, Andrei Huţuleac vorbeşte şi despre Hamletul care l-a făcut celebru, dar găseşte şi o explicaţie cât se poate de onestă pentru faptul că, în perioada epidemiei, teatrele s-au închis primele şi au rămas şi în prezent, tot închise.

Cum a trecut un actor cu patalama – obişnuit cu marile roluri şi cu aplauzele publicului peste epidemia care l-a ţinut departe de scenă şi de aplauzele spectatorilor? De ce nu au luptat mai mult actorii pentru redeschiderea teatrelor, ce înseamnă valoarea în actorie şi cum a ajuns Andrei Huţuleac de la actorie la regie?

Andrei Huţuleac, un Hamlet între Hamleţi

,,Lucrurile au decurs de la sine. (...) Nici nu mai ştiu cum am ajuns acolo. A fost o chestie extraordinară. Fiecare actor are timpul lui (...) Dacă nu vine cineva să îţi dea şansa la momentul potrivit.... Sunt privilegiat, îmi place să joc pe scenă. Hamlet e unul din spectacolele care mă consumă foarte tare fizic. (...) Emoţional, nu ştiu cum să contorizez acest consum. E o plăcere. (...) Ca şi cum eşti într-o realitate virtuală.

Cum descrie Andrei Huţuleac perioada epidemiei

,,Un stop, o oprire abruptă, la care nu mă aşteptam. M-am trezit într-o zi că s-au oprit teatrele. (...) Dar am crezut că o să dureze o săptămână, două. Iubita mea a înţeles mai bine decât mine ce înseamnă pandemia. Am stat în casă, am citit, dar am obosit de statul ăsta. Am început să fac sport în sufragerie şi am traversat diverse stări. Acum scriu mai mult scenarii decât poezie.

Andrei Huţuleac: În ultimii 30 de ani, cultura nu a fost pe primul plan pentru nimeni

,,Se repetă. Eu nu am repetat nimic, dar cred că în anumIte teatre sunt repetiţii. (…) Îmi doresc să încep. Niciodată în ultimii 30 de ani, cultura nu a fost pe primul plan pentru nimeni. La fel şi Educaţia. (…) Cum o să repet eu cu mască şi păstrând distanţa cu colegii mei?”