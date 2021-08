Dennis ‘Dee Tee’ Thomas, cofondator al formaţiei Kool & the Gang, a murit la 70 de ani

Potrivit unui comunicat de presă, Thomas a murit „liniştit în somn”, în New Jersey.

Thomas a fost un membru original al grupului, în care a cântat la saxofon alto, flaut, percuţie şi a servit ca „maestru de ceremonii” în timpul concertelor trupei.

Născut în februarie 9, 1951 în Orlando, Florida, Thomas a cofondat Kool & the Gang în 1964 alături de fraţii Ronald Bell şi Robert „Kool” Bell, precum şi de prietenii Spike Mickens, Ricky Westfield, George Brown şi Charles Smith. Denumindu-se mai întâi Jazziacs, trupa şi-a creat propria fuziune de jazz, R&B, soul şi funk şi a devenit în cele din urmă Kool & the Gang, în 1969.

De-a lungul carierei legendare a formaţiei, a câştigat două premii Grammy şi şapte premii American Music. Au vândut peste 70 de milioane de albume în întreaga lume şi au produs 25 de top hituri de top 10 R&B. Cel mai recent album al lor, „Perfect Union”, a fost lansat anul acesta iar trupa continuă să cânte.

În 2014, formaţia a câştigat premiul Soul Train Lifetime Achievement Award şi a primit o stea pe Walk of Fame la Hollywood în anul următor.

