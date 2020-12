Eminem îi cere scuze Rihannei, după 10 ani de la piesa în care îi lua apărarea lui Chris Brown

„Iartă-mă, din toată inima pentru acea piesă. Îmi pare rău Ri. Nu trebuia să-ţi creeze durere. În orice caz, a fost greşit din partea mea”, cântă Eminem.

Violenţa lui Chris Brown a ţinut multă vreme prima pagină a presei din 2009. Asta arată că violenţa domestică nu ţine cont de statutul social sau de notorietatea personajelor implicate.

Au trecut anii, iar Eminem chiar a avut o piesă împreună cu Rihanna, „Love the Way you Lie”, însă rapperul abia acum a ieşit cu nişte scuze pe măsura versurilor pe care le-a scos în 2011. Eminem şi-a pus piesa pe Youtube, însă a blocat comentariile. E parte din noul său album, lansat pe nepusă masă, „Music to Be Murdered by, Side B”.