Festivalul "Bucureştii lui Caragiale" scoate teatrul în grădina Cişmigiu

A VII-a ediţie a Festivalului "Bucureştii lui Caragiale" aduce în faţa publicului bucureştean din Cişmigiu un program de "comédii şi muzici, mofturi şi surprize" care transpun universul surprins în opera dramaturgului pe aleile celui mai vechi parc din Capitală, arată un text al organizatorilor.

Festivalul, organizat de Primăria Municipiului Bucureşti, prin Teatrul Ion Creangă, propune o selecţie de evenimente care include spectacole de teatru din repertoriul teatrelor din Capitală şi din provincie, dar şi spectacole produse de companii independente, concerte de jazz, swing şi muzică de promenadă, recitaluri, demonstraţii, şi ateliere susţinute de artişti plastici şi meşteşugari.

În zona Aleii Platanului (în perimetrul delimitat de Intrarea Rigas, Piaţa Valter Mărăcineanu şi Lacul Cişmigiu) este anunţat un "Caleidoscopul cultural" care include animaţie stradală în costume de epocă, expoziţii care surprind farmecul perioadei Belle Époque şi nu numai, conferinţe, tururi ghidate şi o instalaţie interactivă care aduce laolaltă fragmente din Bucureştiul de altădată şi de astăzi, spun organizatorii.

Din programul teatral al acestei ediţii fac parte spectacolele "Magic Naţional" de la Teatrul Naţional "I.L. Caragiale" din Bucureşti, "…Escu" de Tudor Muşatescu, de la Teatrul Mic, "Gaiţele" de Alexandru Kiriţescu, în varianta Teatrului Tony Bulandra, Târgovişte, "Ultima oră" de Mihail Sebastian, de la Teatrul Municipal Ariel, Râmnicu Vâlcea, "Slugă la 5 stăpâni" de Mihai Gruia Sandu, montat la UNATC "I.L. Caragiale", spectacolele "Gunoierul" de Mimi Brănescu, "Căldură? Mare?", după I.L.Caragiale şi "The Fly", spectacol-concert cu Marius Vernescu şi Alexandru Pribeagu.





Pe Scena Mică din Parcul Cişmigiu sunt programate concerte care aduc în faţa publicului acorduri jazz şi swing, fado şi tango în cheie modernă, alături de Irina Sârbu, Mircea Tiberian şi Nadia Trohin, Adrian Nour & Trio Zamfirescu, Bianca Mihai, Alex Ştefănescu sau Marthin Marcos. Pentru reinterpretarea folclorului sunt invitaţi muzicieni ca Marius Mihalache sau Adrian Naidin.

Luni este aşteptată fanfara pentru un recital de muzică militară şi de promenadă prezentat de Muzica Militară a Brigăzii 1 Mecanizate "Argedava", din cadrul Statului Major al Forţelor Terestre.

Programul muzical se încheie duminică, 2 septembrie, pe Scena Mare, unde Orchestra Naţională Radio va interpreta o serie de melodii celebre aparţinând compozitorilor Ion Vasilescu, Ionel Fernic, Dino Olivieri sau Astor Piazzolla.

Copiii au parte zilnic, între orele 10:00 – 13:00, de un program de spectacole de teatru ("Pantalone în lună", "Goe în Ţara Minunilor", "Amintiri într-o valiză", "România dodoloaţă" – Teatrul Ion Creangă, "Caragiale Express" – MiniArtShow, "Fluturi şi oameni" – Compania Two of Us), teatru de păpuşi ("Prinţesa Anastasia" – Asociaţia CREAS), spectacole muzicale ("Copilăria lui Mozart" – Asociaţia Clasic e fantastic) şi de spectacole cu baloane de săpun (Claudia Stroe), cu jonglerii şi acrobaţii (Funny Circus) sau magie (Cristina Strecopîtov).

Scena Mică este gazda unei serii de concerte susţinute de Corul de Copii al Operei Naţionale Bucureşti, Corul de Copii Radio, Corul de Copii "Sunetul Muzicii" şi Corul Meloritm, dar a unor momente de improvizaţie instrumentală, recitaluri. Festivalul include un atelier de percuţie şi sesiuni distractive de karaoke. Programul este completat de demonstraţii de dans clasic, dans popular, dans sportiv sau urban, demonstraţii de magie sau acrobaţii pe bicicletă.

Accesul la toate evenimentele din cadrul festivalului este gratuit. Pentru atelierele cu număr limitat de participanţi, înscrierile se vor realiza în spaţiile destinate activităţilor, cu 30 de minute înainte de începerea atelierelor, anunţă organizatorii.

