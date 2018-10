Festivalul de film pentru publicul tânăr KINOdiseea ajunge la a zecea ediţie

Cea de-a 10-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film pentru publicul tânăr KINOdiseea va avea loc în Bucureşti, în perioada 8 - 13 noiembrie, iar anul acesta include în competiţie nouă pelicule, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX de organizatori.

Lungmetraje, dar şi calupuri de scurtmetraje pentru copii vor fi proiectate anul acesta la Cinema Eforie, Cinema Gloria, Cinema Pro, precum şi în mai multe şcoli din Sectorul 3.

Gala de deschidere a celei de-a 10-a ediţii va avea loc pe 8 noiembrie, de la ora 19.00, la Cinema Pro, cu avanpremiera animaţiei "Colţ Alb", în regia lui Alexandre Espigares.

Filmele pe care Festivalul KINOdiseea le propune publicului anul acesta sunt în premieră naţională, unele dintre ele fiind dublate live sau subtitrate.

Detalii despre filme, precum şi informaţii despre rezervări şi bilete se găsesc pe www.kinodiseea.ro şi https://eventbook.ro/program/kinodiseea .

"Vitello" (Danemarca, 2018, regia Dorte Bengston), "Copiii lui Genghis" (Mongolia, 2017, regia Zolbayar Dorj), "The Breadwinner/ Parvana - O copilărie în Afganistan)" (copoducţie Irlanda, Canada, Luxemburg, 2018, regia Nora Twomey, producător executiv Angelina Jolie), "The Falcons/ Şoimii" (Islanda, regia Bragi Thor Hinriksson), "Supa Modo" (Germania, Kenya, regia Likarion Wainaina), "Los Bando" (Norvegia, Suedia, regia Christian Lo), "Captain Morten and The Spider Queen/ Căpitanul Morten şi Regina Păianjen" (Irlanda, Estonia, Belgia, regia Kaspar Jancis, Riho Unt şi Henry Nicholson) şi "The Little Witch/ Micuţa Vrăjitoare" (Elveţia, Germania, regia Michael Schaerer) sunt titlurile lungmetrajelor pe care KINOdiseea le va proiecta în competiţia ediţiei din acest an.

În afara competiţiei, filmul "Străjerii" (regia Liviu Mărghidan) va avea parte de o proiecţie specială, urmată de o întâlnire cu echipa care a lucrat la primul lungmetraj românesc cu şi despre copii de după 1989.

Ca în fiecare an, KINOdiseea va avea şi ateliere cu participare gratuită pentru cei mici, unde cursanţii vor învăţa, printre altele, tainele actoriei şi ale regiei de film, ale realităţii virtuale şi scenografiei de film. Programul complet al atelierelor va fi disponibil pe kinodiseea.ro.

Gala de premiere a festivalului va avea loc pe 13 noiembrie, de la ora 19.00, la Cinema Eforie şi va fi urmată de un film surpriză.

Festivalul Internaţional de Film KINOdiseea este organizat de Asociaţia Culturală Metropolis, cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei, cofinanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional, cu sprijinul Uniunii Cineaştilor din România, finanţat de Primăria Sector 3.

KINOdiseea este cel mai mare festival de film pentru copii din Europa Centrală şi Sud-Est, atât ca număr de filme, cât şi ca număr de spectatori, potrivit organizatorilor. Festivalul este recunoscut la nivel internaţional de cea mai importantă asociaţie pentru promovarea filmelor pentru copii, ECFA - European Children’s Film Association. În cele nouă ediţii, festivalul a avut peste 100.000 de participanţi.

