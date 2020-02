Gala premiilor Oscar 2020 a început la Los Angeles

Cea de-a 92-a ediţie a galei premiilor Oscar are loc duminică noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles.

UPDATE 03:50 - Lungmetrajul "Parasite" a primit premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu original la cea de-a 92-a ediţie a galei Academiei de film americane, care are loc duminică noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles.

La acelaşi premiu au mai fost nominalizate filmele "Knives Out", "Marriage Story", "1917" şi "Once upon a time... in Hollywood".

"Parasite" s-a numărat printre filmele favorite la acest premiu. Deşi iniţial marele favorit părea Quentin Tarantino ("Once Upon a Time in Hollywood"), anul acesta, Sindicatul scenariştilor americani a premiat lungmetrajul "Parasite", de Bong Joon Ho, recompensat şi cu BAFTA pentru cel mai bun scenariu.

Anul trecut, premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu original i-a revenit producţiei "Green Book".

Lungmetrajul "Jojo Rabbit", de Taika Waititi, a primit premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu adaptat la cea de-a 92-a ediţie a galei Academiei de film americane, care are loc duminică noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles.

La acelaşi premiu au mai fost nominalizate filmele "The Irishman", "Joker", "Little Women", "Two Popes".

Marele favorit părea însă a fi "Jojo Rabbit", de Taika Waiti, după ce a primit premiile Sindicatului scenariştilor americani şi BAFTA.

Anul trecut, premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu adaptat i-a revenit producţiei "BlacKkKlansman".

UPDATE 03:30 - "Toy Story 4" a primit premiul pentru cel mai bun lungmetraj de animaţie la cea de-a 92-a ediţie a galei Academiei de film americane, care are loc duminică noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles.

La acelaşi premiu au mai fost nominalizate filmele "How To Train Your Dragon: The Hiden World", "I lost my body", "Klaus" şi "Missing link".

"Toy Story 4", de Josh Cooley, a primit cele mai multe premii pentru animaţie în acest sezon, dar niciodată o franciză nu a câştigat Oscarul de două ori, iar aceasta a primit deja un astfel de trofeu pentru partea a treia, lansată în 2010.

Anul trecut, premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj animat a revenit producţiei "Spider-Man: Into the Spiderverse".

UPDATE 03:20 - Brad Pitt a fost desemnat cel mai bun actor în rol secundar, pentru interpretarea din lungmetrajul regizat de Quentin Tarantino "Once upon a Time in Hollywood", la cea de-a 92-a ediţie a galei Academiei de film americane, care are loc duminică noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles.

La acelaşi premiu au mai concurat Tom Hanks ("A Beautiful Place in the Neghborhood"), Anthony Hopkins ("Two Popes"), Al Pacino ("The Irishman") şi Joe Pesci ("The Irishman"),

Brad Pitt era considerat marele favorit pentru rolul din "Once Upon a Time in Hollywood".

Starul nu a câştigat niciodată Oscarul pentru interpretare, ci doar ca producător al filmului "12 Years a Slave" (2013).

Anul trecut, premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar i-a fost acordat lui Mahershala Ali, pentru partitura din "Green Book".

La ediţia de anul acesta a premiilor Academiei de film americane, cele mai multe nominalizări le-a primit pelicula "Jocker", 11. "Once Upon a Time in Hollywood", "1917", "The Irishman" au primit câte 10 nominalizări.

În 2020, gala nu are o gazdă oficială, acesta fiind al doilea an la rând când organizatorii preferă această formulă, mizând pe momentele oferite de diferitele vedete invitate să înmâneze fiecare distincţie în parte.

Compania ABC, care a transmis gala din 2019, a anunţat că soluţia aleasă s-a bucurat de o creştere a audienţei cu 11,5 procente faţă de anul anterior, ajungând la 30 de milioane de telespectatori.

Telespectatorii ABC nu vor duce lipsă de vedete pe scena Oscarurilor în 2020. Pelicule de succes în cinematografe precum ”Joker” şi ”Once Upon a Time in Hollywood” asigură prezenţa unor staruri precum Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie şi Joaquin Phoenix în sală. Iar producţii Netflix ca ”The Irishman”, în regia lui Martin Scorsese, cu legende ca Robert De Niro, Joe Pesci şi Al Pacino, ori , ”Marriage Story”, care le-au adus nominalizări unor nume ca Adam Driver şi Scarlett Johansson aduc în sală o altă serie de nume mari.

Alte filme favorite la distincţiile acordate duminică noapte sunt ”Jojo Rabbit” şi ”Parasite”.

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.