Globul de Aur 2024: „Oppenheimer” a luat caimacul, desemnat cel mai bun film şi premiat pentru regie. Dezamăgire pentru „Barbie”

Globurile de Aur 2024: premiile americane de film şi TV şi numele tuturor câştigătorilor

06.01 - Cel mai bun film este „Oppenheimer”

Cel mai bun film dramă este Oppenheimer. Cinci globuri a câştigat din opt nominalizări: film, regizor, actor, actor secundar, coloană sonoră. Dezamăgire pentru Barbie, care nu ia acasă premiul pentru cea mai bună comedie, şi trebuie să se mulţumească cu noua recunoaştere, legată de încasări.

04:48 - „Poor creatures” învinge „Barbie”

Surpriza este victoria Poor Creatures de Yorgos Lanthimos, la categoria cea mai bună comedie, învingând Barbie, cu victoria repurtată de Emma Stone în faţa Margot Robbie. Actriţa nativă americană Lily Gladstone câştigă cea mai bună actriţă pentru rolul lui Mollie Kyle.

3.32 - Christopher Nolan este cel mai bun regizor

Christopher Nolan câştigă cel mai bun regizor pentru Oppenheimer, învingându-i pe Greta Gerwig şi pe Martin Scorsese. De asemenea, a fost premiat Cillian Murphy, pentru rolul său de tatăl bombei atomice, care i-a luat faţa lui Bradley Cooper (Maestrul) şi Leonardo DiCaprio (Killers of the Flower Moon), printre actorii filmelor dramatice.

Oppenheimer a câştigat, de asemenea, cea mai bună coloană sonoră cu Ludwig Göransson. Primul Glob de Aur pentru Barbie vine graţie lui Billie Eilish pentru piesa What Was I Made For?, scrisă împreună cu fratele său Finneas O'Connell). Al doilea în noua categorie, cel mai bun rezultat de box office.

Emma Stone câştigă cea mai bună actriţă pentru Poor Creatures de Yorgos Lanthimos.

4.10 - „Anatomy of a Fall” - cel mai bun film străin

După cum era de aşteptat, Anatomy of a Fall de Justine Triet (Franţa) a câştigat la categoria a şasea pentru cel mai bun film în limba non-engleză. Îl câştigă pe I Captain de Matteo Garrone.

03.53 - Ricky Gervais, primul Glob de Aur pentru un comedian

Ricky Gervais câştigă primul Glob de Aur pentru stand-up comedian pentru Armageddon.

03:01 - Da'Vine Joy Randolph şi Robert Downey Jr. cei mai buni interpreţi

Seara a aînceput cu monologul lui Joe Koy, un stand up comedian de origini filipineze. A avut la dispoziţie mai puţin de două săptămâni pentru a pregăti şi viziona toate filmele şi serialele nominalizate. Nu-şi ascunde emoţia atunci când se întâlneşte cu multe dintre legendele sale: Robert De Niro, Meryl Streep, Martin Scorsese, amestecaţi împreună la mesele hotelului Beverly Hilton.

Premiul I, cea mai bună actriţă în rol secundar pentru Da'Vine Joy Randolph pentru The Holdovers - Life Lessons de Alexander Payne. Şi prima statuetă pentru Oppenheimer: ca actor secundar Robert Downey Jr. pentru rolul lui Lewis Strauss, director al Comisiei pentru Energie Atomică a Statelor Unite ale Americii (AEC). Cea mai bună actriţă în rol secundar este Elizabeth Debicki, Lady Diana în The Crown.

Cea de-a 81-a ediţie a Globurilor de Aur se desfăşoară la Beverly Hills, nominalizările la principalele categorii care sunt decernate fiind următoarele:

Cel mai bun film - dramă: "Anatomy of a Fall", "Killers of the Flower Moon", "Maestro", "Oppenheimer", "Past Lives", "The Zone of Interest".

Cel mai bun film - comedie/musical: "Air", "American Fiction", "Barbie", "The Holdovers", "May December", "Poor Things".

Cel mai bun actor într-un film - dramă: Bradley Cooper - "Maestro", Leonardo Dicaprio - "Killers of the Flower Moon", Colman Domingo - "Rustin", Barry Keoghan - "Saltburn", Cillian Murphy - "Oppenheimer", Andrew Scott - "All of Us Strangers".

Cea mai bună actriţă într-un film - dramă: Lily Gladstone - "Killers of the Flower Moon", Carey Mulligan - "Maestro", Sandra Hüller - "Anatomy of a Fall", Annette Bening - "Nyad", Greta Lee - "Past Lives", Cailee Spaeny - "Priscilla".

Cel mai bun actor într-un film - comedie/musical: Nicolas Cage - "Dream Scenario", Timothee Chalamet - "Wonka", Matt Damon - "Air", Paul Giamatti - "The Holdovers", Joaquin Phoenix - "Beau is Afraid", Jeffrey Wright - "American Fiction".

Cea mai bună actriţă într-un film - comedie/musical: Fantasia Barrino - "The Color Purple", Jennifer Lawrence - "No Hard Feelings", Natalie Portman - "May December", Alma Pöysti - "Fallen Leaves", Margot Robbie - "Barbie", Emma Stone - "Poor Things".

Cel mai bun actor în rol secundar: Willem Dafoe - "Poor Things", Robert De Niro - "Killers of the Flower Moon", Robert Downey Jr. - "Oppenheimer", Ryan Gosling - "Barbie", Charles Melton - "May December", Mark Ruffalo - "Poor Things".

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Emily Blunt - "Oppenheimer", Danielle Brooks - "The Color Purple", Jodie Foster - "Nyad", Julianne Moore - "May December", Rosamund Pike - "Saltburn", Da'Vine Joy Randolph - "The Holdovers".

Cel mai bun regizor: Bradley Cooper - "Maestro", Greta Gerwig - "Barbie", Yorgos Lanthimos - "Poor Things", Christopher Nolan - "Oppenheimer", Martin Scorsese - "Killers of the Flower Moonâ", Celine Song - "Past Lives".

Cel mai bun lungmetraj de animaţie: "The Boy and the Heron", "Elemental", "Spider-Man: Across the Spider-Verse", "The Super Mario Bros. Movie", "Suzume", "Wish".

Cel mai bun film străin: "Anatomy of a Fall", "Fallen Leaves", "Io Capitano", "Past Lives", "Society of the Snow", "The Zone of Interest".

Cel mai bun scenariu: "Barbie", "Poor Things", "Oppenheimer", "Killers of the Flower Moon", "Past Lives", "Anatomy of a Fall".

Televiziune

Cel mai bun serial - dramă: "1923", "The Crown", "The Diplomat", "The Last of Us", "The Morning Show", "Succession".

Cel mai bun serial - comedie/musical: "The Bear", "Ted Lasso", "Abbott Elementary", "Only Murders in the Building", "Jury Duty", "Barry".

Cel mai bun actor într-un serial - dramă: Pedro Pascal - "The Last of Us", Kieran Culkin - "Succession", Jeremy Strong - "Succession", Brian Cox - "Succession", Gary Oldman - "Slow Horses", Dominic West "The Crown".

Cea mai bună actriţă într-un serial - dramă: Helen Mirren - "1923", Bella Ramsey - "The Last of Us", Keri Russell - "The Diplomat", Sarah Snook - "Succession", Imelda Staunton - "The Crown", Emma Stone - "The Curse".

Cel mai bun actor într-un serial - comedie/musical: Jeremy Allen White - "The Bear", Jason Sudeikis - "Ted Lasso", Bill Hader - "Barry", Martin Short - "Only Murders in the Building", Steve Martin - "Only Murders in the Building", Jason Segel - "Shrinking".

Cea mai bună actriţă într-un serial-comedie/musical: Quinta Brunson - "Abbott Elementary", Natasha Lyonne - "Poker Face", Rachel Brosnahan - "The Marvelous Mrs. Maisel", Selena Gomez - "Only Murders in the Building", Ayo Edebiri - "The Bear", Elle Fanning - "The Great".

Cea mai bună miniserie/antologie/lungmetraj TV: "Beef", "Lessons in Chemistry", "Daisy Jones & the Six", "All the Light We Cannot See", "Fellow Travelers", "Fargo".

Ceremonia este transmisă în direct pe CBS şi difuzată simultan în streaming pentru abonaţii Paramount+ şi Showtime.