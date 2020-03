Iggy Pop a lansat un nou videoclop al piesei „We Are The People”, dedicată lui Lou Reed

Iggy Pop a lansat luni un nou videoclop al piesei ”We Are The People”, dedicată lui Lou Reed, pentru a marca ziua în care regretatul muzician de la The Velvet Underground ar fi împlinit 78 de ani, arată Smart N' Roll, păstrând un loc special în playlist pentru piesele celor doi artişti.

