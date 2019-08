Katy Perry, acuzată de comportament sexual nepotrivit de către o prezentatoare TV din Rusia

Prezentatoarea TV Tina Kandelaki a declarat pentru publicaţia rusească StarHit că artista, în stare de ebrietate, i-a făcut avansuri în timp ce erau la o petrecere privată şi chiar a încercat să o sărute forţat.

Another One: Katy Perry Accused of Sexually Harassing Russian TV Presenter Tina Kandelaki https://t.co/F5slR2VfY1