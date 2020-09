La 70 de ani, Bruce Springsteen revine cu un nou album

Bruce Springsteen a lansat ieri piesa "Letter To You", care dă titlul noului său album. Materialul iese luna viitoare, pe 23 octombrie şi va fi al 20-lea din discografia lui Springsteen. Pe el vei putea asculta şi trei cântece pe care 'The Boss' le-a scris în anii '70, dar nu le-a arătat niciodată până acum.

Springsteen povesteşte că sesiunea de înregistrări a fost una cum nu au mai făcut până acum, complet live, cu totul tras din prima: "Am făcut un album în doar 5 zile, s-a dovedit a fi una dintre cele mai frumoase experienţe pe care le-am avut".



Într-o conversaţie avută în 2019 cu regizorul Martin Scorsese, Springsteen spunea că "nu a scris nimic pentru trupă timp de 7 ani şi că apoi, versurile i-au venit de nicăieri şi aproape că a scris un album întreg în două săptămâni".

„Dacă ţi-ai făcut temele şi mi-ai citit cartea (n.r. de memorii), ştii deja că m-am apucat de rock 'n' roll pentru sex, droguri şi...sex. Stai puţin, ăsta e alt discurs. S-o luăm de la capăt", spune Springsteen.