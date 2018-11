Lansarea filmului Bohemian Rhapsody. Freddie Mercury: 10 lucruri mai puţin ştiute despre fostul mare solist al trupei Queen

Filmul "Bohemian Rhapsody" aduce în atenţia publicului lucruri mai puţin ştiute despre Freddie Mercury, unul dintre cei mai iubiţi artişti ai tuturor timpurilor. Primul ar fi că numele său real a fost Farrokh Bomi Bulsara şi s-a născut în Zanzibar.

Câteva lucruri mai puţin ştiute:

- La vârsta de 17 ani, Freddie Mercury şi familia sa au fost forţaţi să plece din Zanzibar în Anglia. În tinereţe, Freddie a muncit la aeroportul Heathrow, unde căra bagajele călătorilor. De altfel, anul acesta, pe 5 septembrie (ziua de naştere a artistului), angajaţii de pe Heathrow i-au adus un omagiu, dansând în faţa călătorilor pe melodiile trupei Queen.

- deşi era cunoscut pentru ieşirile sale pe scenă, reuşind să electrizeze publicul, oamenii din anturajul artistului spun că acesta era foarte timid în viaţa sa personală, fiind unul dintre motivele pentru care a acordat foarte rar interviuri.

- îi plăceau pisicile şi la un moment dat avea 10. De câte ori era în turneu suna acasă să vadă cum sunt animalele sale preferate. Avea chiar un cântec dedicat pisicilor sale (domnul Bad Guy)

- Freddie a obţinut o diplomă în artă şi design grafic la Ealing Art College, folosind ulterior cunoştinţele pentru a construi emblema trupei Queen.

- Între 1970 şi 1976 a avut o relaţie cu Mary Austin, la trei ani de la momentul în care s-au mutat împreună, Freddie cerând-o de soţie pe aceasta. În 1976 relaţia lor s-a terminat, după ce artistul i-a spus despre orientarea sa bisexuală. Momentul se regăseşte şi în fimul lansat zilele acestea "Bohemian Rhapsody". Freddie (interpretat de Rami Malek) îi spune lui Mary: "Cred că sunt bisexual", iar ea îi răspunde "Nu, Freddie. Eşti gay"

- Freddie i-a dedicat lui Mary "Love Of My Life", spunând despre ea: "Toate iubirile mele m-au întrebat de ce nu o pot înlocui pe Mary, dar este imposibil. Singurul prieten pe care îl am este Mary, şi nu vreau pe altcineva. Pentru mine, ea a fost precum o nevastă".

- Mary Austin, cea care i-a rămas aproape toată viaţa sa, trăieşte şi azi, împreună cu familia ei, în casa artistului. Ea a rămas cu mare parte din avere, sume considerabile mergând şi către Jim Hutton (iubitul lui Freddie din perioada 1985-1991), dar şi către bucătarul şi asistenul său.

- Freddie Mercury era de religie zoroastrian (una dintre cele mai vechi religii ale populaţiei din Asia Centrală şi Iran). La moartea sa, un preot zoroastrian a ţinut slujba. A fost incinerat la cimitirul Kensal Green, iar singurul om care ştie unde se află îngropată cenuşa este Mary Austin.

- Freddie Mercury a murit la vârsta de 45 de ani, pe 24 noiembrie 1991. A anunţat cu doar o zi înainte în mod public că este bolnav de SIDA: "Acum a venit timpul pentru ca prietenii şi fanii mei din toată lumea să afle adevărul şi sper că toată lumea se va alătura doctorilor mei în lupta acestei boli teribile. Intimitatea a fost mereu specială pentru mine"

