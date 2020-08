Lora, din nou acasă după 5 luni de izolare în Bali

După 5 luni de izolare în Bali, Lora a ajuns în sfârşit acasă! Artista abia a aşteptat să revină şi să-şi vadă prietenii dragi, însă şi întoarcerea a fost plină de peripeţii. De cum a ajuns, cântăreţa a fost ocupată cu proiecte noi. Se pregăteşte pentru un concert pe care-l va susţine luna viitoare, dar şi pentru alte noi proiecte surpriză!



Lora spune că locul în care a fost izolată atâta timp fără să vrea a devenit un loc de suflet care a ajutat-o să aprecieze fiecare moment din viaţă. Tot în Bali, Lora s-a dezvoltat pe partea antreprenorială, artista şi-a crescut brandul de skin-care.

„Întoarcerea acasă a fost peste aşteptările noastre. Am fost foarte bine primiţi de la vamă, avionul nostru nu a mai putut să aterizeze în România din cauză că deodată e zonă roşie şi am aterizat în Sofia. De acolo a venit o firmă de transport care ne-a luat. În prima zi am aruncat bagajele în living. Nu le-am desfăcut nici acum. Am fost să ne vedem prietenii. A doua zi a fost ziua mea de naştere. Apoi am început intâlniri, studio-uri am avut şi o şedinţă foto azi”, a explicat Lora.



Peste câteva luni, aceasta şi-a planificat să meargă din nou în Bali.

„Abia aştept să ne întoarcem. Cred că în februarie ne întoarcem în Bali, să stăm câteva luni, pentru că acolo fiind energia în aşa fel devin mult mai creativă şi am timp să dezvolt brandul de skin-care. Urmează să lansăm 3 produse şi abia aştept”, a declarat aceasta.