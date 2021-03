Mădălina Craiu, invitată la „Ochii pe mine!”, despre noroc, superstiţii şi actorie în pandemie: „Sunt norocoasă! Primul film pe care l-am făcut, l-am făcut pentru că m-a văzut regizorul într-un club”

Actriţa Mădălina Craiu – invitată de 1 Martie în emisiunea „Ochii pe mine!”, cu Vlad Craioveanu – vorbeşte despre norocul de a face teatru, despre reinventare şi readaptare, într-o lume care ne-a schimbat tuturor priorităţile.

Să fie primăvara asta motorul pentru a ne lua vieţile înapoi şi pentru a visa să ajungem, din nou, în sala de teatru fără măşti şi fără distanţare?

Mădălina Craiu, despre actori şi superstiţii: ,,Suntem tare fixişti!”

Mădălina Craiu – actriţa pe care aţi văzut-o în toate cele 3 sezoane din serialul „Umbre” de pe HBO – mărturiseşte că se consideră un om norocos. Recunoaşte, însă, că sunt anumite semne în care crede şi după care se ghidează.

Cât despre norocul în profesie, debutul ei în lumea filmului a început cu o întâmplare fericită şi neaşteptată. Mai pe scurt, ca să invocăm norocul, a fost omul potrivit la locul potrivit!

”Actorii au, în general, foarte multe superstiţii că suntem tare fixişti şi de la atât de mari emoţii ce avem înainte de fiecare spectacol, sau filmare, sau aşa, se dezvoltă tot felul de superstiţii. De exemplu, foarte mulţi ani, dar pe asta am spart-o, nu puteam să merg la teatru sau la şcoală decât pe un anumit traseu. Dacă schimbam traseul, aveam impresia că nu o să-mi iasă ok. Nu îmi place să mă întorc în casă, dacă uit ceva, prefer să nu mă mai întorc. Pe asta nu pisica nu o am. Îmi plac pisicile negre, nu am nicio treabă cu ele.”

Mădălina Craiu: ,,Norocul chior m-a nimerit pentru că am intrat în acel club!”

„Am sentimentul că sunt norocoasă. E posibil să fi făcut ce trebuie cu acel noroc, dar am avut şi momente de real noroc. Noroc chior cum se numeşte. Primul film pe care l-am făcut, l-am făcut pentru că m-a văzut regizorul într-un club. Am intrat într-un club, era pe vremea aia El Comandante, acolo se strângeau toţi actorii şi toţi regizorii. Eram marţea în Comandante, acum 12 ani. Nu intrasem la facultate, picasem în primul an în care am dat şi în anul ăla continuam pregătirile. Mie îmi era clar că vreau să fiu actriţă. Voiam să ajung să fac, mai ales, film. Norocul chior m-a nimerit pentru că am intrat în acel club, m-a văzut regizorul cu care am făcut acest prim scurtmetraj, a venit la mine şi mi-a zis băi, de un an de zile caut personajul principal pentru un scurtmetraj, tu eşti, vrei să vii mâine, totuşi, la o probă, să te vadă si echipa? Da, noi nevorbind în prealabil, necunoscându-ne, nefiind un flirt sau ceva.”

Mădălina Craiu: „Mă gândeam să mă angajez într-un anticariat”

Mădălina Craiu recunoaşte, însă, că nu se aştepta ca pandemia să dureze atâta vreme. Ba mai mult, la un moment dat, s-a gândit să se reprofileze. Ce meserie credeţi că a tentat-o cel mai mult pe actriţa din serialul „Umbre”?

„Noi nu ne aşteptam să dureze atât de mult. Am fost foarte calmă la început, dar când s-au terminat alea patru luni şi am văzut că nu mai intrau proiecte, fix înainte să mă lovească norocul şiu să prind rolul la „Ruxx” – exact înainte de asta mă gândeam să mă angajez într-un anticariat.”

Ce spune Mădălina Craiu despre teatrul independent şi reîntoarcerea la valorile culturale

Vlad Craioveanu şi Mădălina Craiu analizează şi subiectul actorilor independenţi, intens discutat şi destul de controversat în perioada pandemiei. Invitata de la „Ochii pe mine!” vorbeşte, printre altele, şi despre o reîntoarcere la valorile adevărate, printre care şi zona culturală, rămasă, indiferent de vremuri şi de vreme un fel de Cenuşăreasă a zilelor noastre.

„Cred că, la un moment dat, ar fi frumos aşa ca şi societate să ne concentrăm pe asta, nu neapărat ca stat că nu cred că e numai la ei puterea de decizie sau de a schimba ceva. Undeva o reîntoarcere către valori şi lucrurile la care ţinem cu adevărat şi aici poate intra şi cultura, şi o manifestare independentă că oamenii sunt foarte fericiţi când vin la teatrul independent că e o altfel de experienţă.”

Mădălina Craiu: „E mult mai multă libertate în mediul independent (...) Mult mai prost plătit în schimb...”

„Actorii care fac teatru independent sunt actori profesionişti. Mulţi dintre ei sunt şi angajaţi la stat (...) Acum da, a început să intre teatrul independent şi în vizorul Uniterului. E mult mai multă libertate în mediul independent decât în mediul de stat. Mult mai prost plătit în schimb. Frumuseţea ar fi dacă totuşi ar fi împreună lucrurile astea la un momendat.”

Mădălina Craiu mărturiseşte însă că, în ciuda pandemiei, atmosfera pe platoul de filmare a fost una foarte plăcută. Toţi au fost mult mai entuziasmaţi şi mai încântaţi că lucrează, că pot să-şi facă meseria, chiar şi în aceste vremuri ciudate şi nebune. Atenţie, însă! Toate sub privirea vigilentă a celui care se numeşte în vreme de pandemie covid-coordonator...

Mădălina Craiu: „Vezi oameni, Vlad! De atâta drag că ne vedem, s-ar putea să crească calitatea”

„Foarte plăcută! Ştii cum e şi cu pandemia? Cred că te legă duşmanul comun. Atât de încântaţi că lucrăm şi că ne avem în fiecare zi... Vezi oameni, Vlad! De atâta drag că ne vedem, s-ar putea să crească calitatea”, explică Mădălina Craiu atmosfera pe platoul de filmare.

Mădălina Craiu: „Nu mă deranjează deloc că am avut acest covid-coordonator”

„Imaginează-ţi să coordonezi 40-50 de oameni într-o echipă de filmare, toţi să stea la distanţă, să-şi poarte masca, să fie toată lumea testată regulat, să fie toată lumea dezinfectată, să aibă toată lumea mască la el, să aibă dezinfectant la el. E muncă şi acolo! Te face să te simţi foarte în siguranţă. Nu mă deranjează deloc că am avut acest covid-coordonator.”