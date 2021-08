Matt Damon a avut o „revelaţie” la 50 de ani. Fiica actorului l-a convins să elimine din vocabular un cuvânt jignitor pentru comunitatea LGBTQ

În majoritatea familiilor şi grupurilor de prieteni există unele subiecte de evitat pentru a avea parte de o cină liniştită, fără certuri. Iar pe lista „tradiţională”, care include religia şi politica, se înscrie în ultima vreme şi orice comentariu pe tema comunităţii LGBTQ.

Nici celebrităţile nu sunt scutite de astfel de divergenţe. Inevitabil, cel puţin un membru al familiei are o părere contrastantă când vine vorba de un subiect controversat. Iar în cazul lui Matt Damon, cea care i-a atras atenţia a fost chiar propria fiică, arată BBC

Actorul a mărturisit că abia recent s-a oprit din a folosi un cuvânt jignitor la adresa comunităţii LGBTQ, după ce fiica sa i-a explicat argumentat de ce comite o mare greşeală. Matt Damon a povestit pentru The Sunday Times că folosise cuvântul respectiv în glumă, fără intenţia de a ofensa persoanele gay. Acesta a mai precizat că termenul jignitor pentru bărbaţii homosexuali era folosit în mod obişnuit pe vremea când era copil, „cu un sens diferit”.

Dar motivul invocat de celebrul actor nu a mulţumit-o pe fiica sa, care a plecat de la masă. „I-am zis: Hai, e doar o glumă! O spun în filmul Stuck on You! (...) S-a dus în camera ei şi a scris un tratat foarte lung şi frumos despre cât de periculos este cuvântul acesta. Am înţeles."

În urma mărturisirii actorului, scriitorul american Travon Free a comentat că „revelaţia” lui Matt Damon vine puţin cam târziu. „Matt Damon tocmai a aflat, acum câteva luni, de la un copil, că nu ar trebui să spună cuvântul f*****”, subliniază acesta, care se identifică drept bisexual sau queer. Autorul Billy Eichner se întreabă, în schimb, cu ce a înlocuit Damon cuvântul, în vocabularul său uzual.