Motanul Bob, vedeta unei serii de romane, a murit la 14 ani

Bowen l-a întâlnit pe Bob în 2007, într-o perioadă dificilă a vieţii sale, atunci când se recupera după o luptă cu dependenţa de droguri. El a găsit motanul rănit şi abandonat pe străzi, l-a luat acasă şi l-a îngrijit. El a continuat să aibă grijă de Bob care, la rândul său, îi dădea un motiv să se trezească în fiecare dimineaţă.

În 2012, Hodder & Stoughton au publicat prima carte a lui Bowen, „A Street Cat Named Bob” (Un motan pe nume Bob), care spune povestea lui şi a lui Bob. Cartea a devenit un best-seller şi a avut trei continuări „The World According to Bob”, (Lumea văzută de Bob) „A Gift from Bob” (Un dar de la motanul Bob) and „The Little Book of Bob” (Cărticica lui Bob, un motan cu şcoala vieţii).

În total, cărţile care l-au avut drept erou pe Bob, s-au vândut opt milioane de exemplare şi au fost traduse în peste 40 de limbi.

Povestea originală a fost transpusă şi într-un film lansat în 2016, cu Luke Treadaway în rolul lui Bowen. Bob şi-a jucat propriul personaj în film şi va apărea şi în a doua peliculă care va apărea în cursul acestui an: „A Gift from Bob”.

"Bob mi-a salvat pur şi simplu viaţa. El mi-a oferit mult mai mult decât tovărăşie. Cu el alături, am găsit o direcţie şi un scop care îmi lipsiseră. Succesul pe care l-am obţinut împreună prin intermediul cărţilor şi al filmele a fost incredibil. A întâlnit mii de oameni, a atins milioane de vieţi. Nu a mai existat niciodată o altă pisică aşa ca el. Simt că lumina a stins în viaţa mea. Nu-l voi uita niciodată", a transmis James Bowen în mesajul în care editura sa anunţa decesul motanului.