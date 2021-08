Cercetătorii au descoperit o nouă plantă carnivoră, în zonele mlăştinoase din jurul oraşelor. Cum îşi capturează prada

Cercetătorii au găsit un nou tip de plantă carnivoră care îşi capturează prada diferit, iar faptul că a fost găsită în apropierea oraşelor sugerează că există plante similare care ar putea fi descoperite în viitor.

Un nou studiu publicat în Proceedings of the Natural Academy of Sciences descrie modul în care planta îşi capturează prada folosind o capcană lipicioasă care creşte lângă florile sale., potrivit NewsSky.

Acest lucru ar putea determina planta să-şi submineze propria polenizare, dar firele mici glandulare captează doar insecte mici în loc de albine şi fluturi mari.

Cercetătorii de la Universitatea British Columbia (UBC) şi Universitatea din Wisconsin-Madison au descoperit că planta creşte în zone sărace în nutrienţi, dar luminoase, pe coasta de vest a Americii de Nord, din California până în Alaska.

„Plantele carnivore au fascinat oamenii încă din epoca victoriană, deoarece transformă ordinea obişnuită a lucrurilor", a spus co-autorul dr. Sean Graham.

„Ceea ce este deosebit de unic la această plantă carnivoră este că prinde insectele lângă florile sale polenizate de insecte”, a spus autorul principal dr. Qianshi Lin, care era doctorand la UBC în momentul studiului.

Pentru a investiga dacă planta este carnivoră, Dr. Lin a ataşat la tulpina sa muşte marcate cu izotopi de azot-15. „Marcajul a acţionat ca un dispozitiv de urmărire, permiţându-i lui Lin să vadă modificările absorbţiei de azot de către plantă", a explicat universitatea.

„Analiza izotopică a arătat o absorbţie semnificativă a azotului de către triantha, care a obţinut mai mult de jumătate din azotul său din pradă, comparativ cu plantele din acelaşi habitat şi alte plante carnivore din alte părţi”.

„Credem că triantha este capabilă să echilibreze partea carnivoră cu polenizarea, deoarece firele sale glandulare nu sunt foarte lipicioase şi nu pot prinde decât muşchii şi alte insecte mici”, a explicat dr. Tom Givnish.

Acest lucru înseamnă că „albinele şi fluturii mult mai mari şi mai puternici care acţionează ca polenizatori ai săi nu sunt capturaţi”, a adăugat dr. Givnish, profesor în departamentul de botanică de la Universitatea din Wisconsin-Madison.