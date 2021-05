O carte pe zi: „10 lecţii pentru o lume postpandemică” de Fareed Zakaria

De mai bine de un an omenirea e îngrozită de „sfera spinoasă care se vede în toată lumea”, cum a scris „The New York Times” şi cum povesteşte Fareed Zakaria în primele rânduri ale cărţii sale: doi cercetători de la Centrul pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor au primit sarcina de a crea o imagine a noului coronavirus. Era nevoie de ceva care „să atragă atenţia publicului”.

Cei doi au desenat un glob argintiu cu ţepi de un roşu aprins. „Era o imagine evocatoare şi tulburătoare care în scurt timp se găsea peste tot, în ziare, în reviste şi la ştirile de la televizor. Dacă încercaţi acum să vizualizaţi cum arată un coronavirus, probabil că vă vine în minte imaginea creată de cei doi sau o variantă a acesteia.”

O reprezentare a unei particule virale care o face să pară ameninţătoare, dar şi masivă. „În realitate, noul coronavirus este cam a 10000-a parte din punctul care încheie această frază.”

Cartea jurnalistului american Fareed Zakaria – despre care Josef Joffe scria că este „un ghid inteligent, erudit şi echilibrat” - e una dintre primele încercări de a creiona lumea care ne aşteaptă după ce va trece vârful crizei provocate de pandemia de COVID-19.

Scriu editorii: „Analiza porneşte de la premisa că asistăm la unul dintre acele rare momente în care istoria îşi accelerează ritmul şi că această criză ce a afectat toate aspectele vieţii umane va reconfigura într-o măsură semnificativă lumea. Cele 10 <<lecţii>> care compun cartea acoperă toate domeniile, în primul r

d politica, dar şi tehnologia, economia ori viaţa noastră socială. Autorul argumentează că vom fi nevoiţi să ne reconsiderăm opiniile despre ceea ce înseamnă o guvernare eficientă, că, foarte probabil, domenii precum sănătatea şi educaţia vor ieşi de sub dominaţia absolută a pieţei, că globalizarea va căpăta un nou statut, mult mai ambiguu, şi că vor avea loc o creştere a autorităţii experţilor, dar şi o accentuare a inegalităţilor. 10 lecţii pentru o lume postpandemică vorbeşte despre trecut, prezent şi viitor şi va răm

e cu siguranţă una dintre analizele de căpăt\i ale vieţii la începutul secolului XXI.”

Iată şi lecţiile:

Lecţia 1. Puneţi-vă centura de siguranţă

Lecţia 2. In privinţa guvernării contează calitatea, nu cantitatea

Lecţia 3. Pieţele nu sunt de ajuns

Lecţia 4. Oamenii ar trebui să-i asculte pe experţi şi experţii ar trebui să-i asculte pe oameni

Lecţia 5. Viaţa este digitală

Lecţia 6. Aristotel avea dreptate - suntem animale sociale

Lecţia 7. Inegalităţile se vor accentua

Lecţia 8. Globalizarea nu dispare

Lecţia 9. Lumea devine bipolară

Lecţia 10. Uneori cei mai mari realişti sunt idealiştii

Concluzie. Nimic nu e scris

De ce se vor produce toate aceste transformări?

„Să ne gândim doar la schimbările pe care le-am făcut în viaţa noastră ca reacţie la pandemie. Am acceptat să ne izolăm o lungă perioadă. Am muncit, am participat la şedinţe şi am avut conversaţii profund personale vorbind cu laptopul. Am făcu cursuri online, iar când am avut nevoie de doctori sau de terapeuţi, am apelat la telemedicină. În decurs de o lună, companiile au modificat politici pentru care, în mod normal, ar fi avut nevoie de ani să le revizuiască.(...) Aceste schimbări ar putea fi începutul a ceva nou sau doar impulsuri de moment.”

Fareed Zakaria - 10 lecţii pentru o lume postpandemică. Traducere de Adina Avramescu. Editura Polirom. 311 pag.