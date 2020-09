Lucinda Edmonds este cunoscută sub pseudonimul Lucinda Riley. S-a născut în 1968, în Irlanda de Nord. La paisprezece ani a plecat la Londra să studieze dansul şi arta dramatică. La şaisprezece ani a obţinut un rol principal într-o serie BBC şi în următorii şapte ani a jucat teatru şi în seriale de televiziune. La douăzeci şi trei de ani a fost diagnosticată cu virusul Epstein-Barr (unul dintre cele mai răspândite virusuri umane din lume, se transmite în principal prin intermediul salivei şi poate provoca mononucleoza infecţioasă, denumită si "boala sărutului"). Renunţă la actorie şi începe să scrie primul roman. Au urmate opt romane sub numele ei adevărat, după care a început să publice sub pseudonimul Lucinda Riley - 15 romane.

Dintre acestea câteva au fost traduse, cu mare căutare, şi în româneşte.

Romanul de faţă va fi, fără dubiu, pe placul tinerelor femei, aplecate spre romantism, mai cu seamă acum, în prag de vacanţă.

O mică observaţie, asupra titlului, să nu se creeze confuzie. Dintre romanele Lucindei Riley a mai apărut în româneşte şi "Secretul orhideei"; prin urmare să nu se confunde cu titlul de acum, care, în original, este mai simplu: "Măslinul". (Şi în roman chiar apare un măslin bătrîn, de secole, cu un anumit rol)

Scriu editorii: "Au trecut douăzeci şi patru de ani de când tânăra Helena a petrecut o vacanţă magică în Cipru, unde s-a îndrăgostit pentru prima dată. Când naşul ei îi lasă moştenire o casă veche, numită Pandora, ea se întoarce acolo ca să petreacă vara împreună cu familia. Însă de îndată ce Helena ajunge la Pandora, descoperă că frumuseţea idilică a casei ascunde o mulţime de secrete pe care le-a păstrat faţă de William, soţul ei, şi faţă de Alex, fiul ei.

La vârsta de treisprezece ani, Alex este sfâşiat între protejarea mamei sale şi propriile dileme adolescentine. Şi, de asemenea, disperat să afle adevărul despre tatăl său biologic.

Când, din întâmplare, Helena îşi întâlneşte dragostea din adolescenţă, se declanşează un lanţ de evenimente care ameninţă să-i aducă faţă în faţă trecutul şi prezentul. Iar Helena şi Alex ştiu că viaţa lor nu va mai fi la fel odată ce secretele Pandorei au fost dezvăluite..."

"Un roman sclipitor, plin de strălucire şi romantism" - Daily Mail

Lucinda Riley - "Secretul Helenei". Traducere din limba engleză şi note de Adina şi Gabriel Raţiu. Editura Litera, colecţia Blue moon. 462 pag.