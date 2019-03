O carte pe zi: "Capcana Margrave", de Lee Child

Cum ar fi să albeşti hârtiile de un dolar şi să le retipăreşti cu cifra 100? "E Unum Pluribus. Din unu ies mai mulţi. Dintr-un dolar ies o sută".

Nu vă lăsaţi înşelat de faptul că acest roman a mai fost publicat cu vreun deceniu în urmă de Editura Humanitas, pe când avea colecţia, din păcate dispărută, de thriller & mystery. În exact aceeaşi traducere. Poate fi citit de nenumărate ori (cum a făcut-o şi semnatarul textului de faţă) cu un interes şi o plăcere egale. Era firesc să reapară la Editura Trei, unde au fost lansate pe piaţă alte nouă romane din seria Jack Reacher: "Merită să mori", "Şcoala de noapte", "61 de ore", "Convinge mă!", "Ghinioane şi încurcături", "Personal", "Urmărit", "Să nu te întorci niciodată!" şi "Filiera de la miezul nopţii". Dar cartea pe care o prezentăm astăzi, apărută în original în 1997, este romanul de debut, cel care, prin forţa sa, a surprins cititorii şi criticii şi a lansat în primele rânduri un extraordinar scriitor de romane poliţiste.

Ştiaţi cum se produc bancnotele, cel puţin cele americane? Cheia este hârtia, de un tip special: "Cam optzeci la sută bumbac şi douăzeci la sută in. Nu conţine niciun pic de celuloză. Are în compoziţie un foarte ingenios colorant chimic, care-i dă nuanţa crem, unică. Şi mai are fire de polimeri roşii şi albastre răspândite aleatoriu în compoziţie, fine precum mătasea. Hârtia pentru bancnote de o hârtie excepţională. Durabilă, rezistă ani în şir, nu se descompune în apă, fie ea rece sau fierbinte.Dificil de contrafăcut". Nu doar atât, susţine Lee Child. Se produce într-un singur loc din America, iar măsurile de securitate extrem fac imposibilă falsificarea bancnotelor americane. În America, în afara teritoriului lor, povestea e cu totul alta. Şi totuşi, un grup de escroci găsesc o metodă uluitoare de falsificare. Pentru că toate bancnotele americane au aceeaşi dimensiune, falsificatorii s-au gândit să strângă toate bancnotele de un dolar care circulă într-un an (aproximativ 40 de milioane!), să le albească şi să le reimprime cu valoarea de 100. Dintr-un dolar ies o sută. Câştigurile devin fabuloase. Reuşesc să facă asta până apare în scenă Joe Reacher, de la Departamentul Trezoreriei care se ocupă exact de îngrădirea falsificărilor de bani. Pe care îl ucid. Dar exact atunci apare fratele acestuia, Jack Reacher, eroul romanului, cel care deschide seria cu acest nume: un fost poliţist militar, lăsat la vatră, care nu vrea să se stabilească nicăieri şi cutreieră America, să se bucure de libertate. E primul roman în care Reacher îşi arată şi calităţile, şi defectele.

Totul se petrece într-un orăşel linişti din Georgia, Margrave - Reacher îşi închipuie că singurul lui motiv e să viziteze locul este că acolo a murit marele chitarist de blues Blind Blake. Un orăşel în care nu se produsese o crimă în ultimii treizeci de ani şi în care dintr-o dată se produc nenumărate. Locul în care falsificatorii fără scrupule îşi stabiliseră centrul de comandă.

Un roman dens, cu multe surprize, o acţiune trepidantă şi plină de suspans, pe alocuri violent. Foarte bine scris. Veţi înţelege de ce Lee Child este unul dintre cei mai mari autori de thrillere din lume.

Şi a fost încă de la debut.

Lee Child - "Capcana Margrave". Traducere din engleză de Constantin Dumitr-Palcus. Editura Trei. 542 pag.

