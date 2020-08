O carte pe zi: Cărţi despre coronavirus

John C. Lennox - "Unde e Dumnezeu în vremea coronavirusului?"

Trăim vremuri unice, nemaiîntâlnite. Multe dintre vechile noastre certitudini s-au destrămat, indiferent ce credinţă şi viziune asupra lumii am avea. Pandemia de coronavirus şi efectele ei ne tulbură şi ne neliniştesc deopotrivă. Cum vom face faţă acestei situaţii?

În acest volum scurt, dar plin de profunzime, John C. Lennox, profesor de matematică la Oxford, analizează coronavirusul prin prisma diferitelor sisteme de credinţă şi demonstrează cum viziunea creştină asupra lumii ne poate ajuta să înţelegem ce se întâmplă, oferindu-ne în acelaşi timp o speranţă de care să ne agăţăm.

"Cartea aceasta cuprinde gândurile mele privind vremurile pe care le trăim. Am început să scriu acum o săptămână, iar de atunci lucrurile s-au schimbat rapid şi, fără îndoială, vor continua să o facă. Dragă cititorule, te invit să priveşti această carte astfel: imaginează-ţi că stăm la o masă, într-o cafenea (ce bine ar fi dacă am putea face asta!), iar tu îmi adresezi întrebarea de pe copertă. Îmi las o clipă cafeaua şi încerc să îţi ofer un răspuns cinstit. Ce vei citi este ceea ce aş încerca să spun pentru a-ţi oferi alinare, sprijin şi speranţă". John C. Lennox

John C. Lennox este profesor emerit de matematică la Oxford University şi profesor de matematică şi filosofia ştiinţei la Green Templeton College. Este pasionat de modul în care dialoghează şi se împletesc teologia, filosofia şi ştiinţa. Ţine prelegeri în lumea întreagă, încercând să apere credinţa creştină cu ajutorul unor argumente logice, împrumutate din domeniul ştiinţific.

Cartea este disponibilă în format ebook, pe libris.ro: https://bit.ly/UndeEDumnezeuInVremeaCoronavirusului

Elizabeth Jenner, Kate Wilson & Nia Roberts - "Coronavirus pe înţelesul copiilor". Ilustraţii de Axel Scheffler

Această pandemie a schimbat viaţa copiilor din întreaga lume. Este foarte important acum să-i ajutăm să înţeleagă ce se întâmplă pentru a evita panica şi anxietatea. Specialiştii spun că la vârste mici, dacă nu li se oferă explicaţii, copiii prind din zbor informaţii cu care îşi construiesc naraţiuni înfricoşătoare. Această poveste imaginată îi sperie pe cei mici.

Ceea ce trăim acum este greu de explicat copiilor. „Ce şi cum să le spui?” se întreabă fiecare părinte. Această carte oferă o soluţie - explicaţii simple şi clare care să-i ajute pe copii să înţeleagă ce se întâmplă şi ce este important să facă.

Cartea este gratuită şi poate fi descărcată de aici: https://bit.ly/CoronavirusPeIntelesulCopiilor

"Coronavirus, inamicul nevăzut. Poveşti din Wuhan 2020".

Unul din primele volume despre lupta împotriva epidemiei coronavirusului, care îşi propune să ofere cititorilor din ţară şi din străinătate o imagine cât se poate de realistă a eforturilor chinezilor de a învinge acest flagel.

Declaraţii, articole, fotografii, relatări personale sunt mărturii de netăgăduit ale curajului şi determinării locuitorilor din Wuhan care au rămas aici după închiderea lui. Este povestea emoţionantă a celor care şi-au continuat munca pentru a menţine funcţionarea normală a oraşului: cadre medicale care au sfidat ameninţarea virusului pentru a salva vieţi, arhitecţi şi constructori care au contribuit la ridicarea spitalului Huoshenshan în doar zece zile şi mulţi alţi oameni obişnuiţi din întreaga ţară care şi-au oferit sprijinul.

Disponibil aici: https://bit.ly/CoronavirusCorint