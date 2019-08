O carte pe zi: „Elemente fundamentale ale culturii şi civilizaţiei chineze” de Ye Lang şi Zhu Liangz

„Am dori ca, prin intermediul acestei cărţi, cititorii să obţină nu doar câteva cunoştinţe superficiale privitor la cultura chineză, ci să poată pătrunde în stratul de adâncime al acesteia, să intre în lumea spiritului chinezesc, să simtă şi să cuprindă valorile fundamentale ale culturii chineze.”

De aproape un an Editura Integral şi neobositul ei manager Costel Postolache au lansat o admirabilă colecţie, „China Integral”, în 12 volume, din care au apărut până acum jumătate dintre titluri, cărţi de popularizare în general, foarte utile, priviri succinte asupra economiei, istoriei, literaturii, chiar şi un roman celebru. Era, fireşte, nevoie şi de o carte care să fie o privire de ansamblu asupra culturii şi civilizaţiei chineze – volumul de faţă. Editura Integral are ca parteneri în acest demers important şi intelginet Foreign Languages Teaching and Research Publishing Co. Ltd din China, Institutul Confucius din cadrul Universităţii din Bucureşti şi Romanian-Chinese Business Club.

Cartea pe care o prezentăm acum este nu numai necesară şi utilă, ci şi bine organizată şi bine scrisă, încât cititorul curios chiar rămâne cu o imagine excelentă şi surprinzătoare. Fireşte, sunt trecute în revistă cam toate elementele care caracterizează o cultură – credinţa, filosofia, scrierea (ideogramele), comerţul, medicina tradicională, arhitectura, arta, literatura, eroii, tradiţiile şi obiceiurile populare, vestimentaţia etc.

„Noi – precizează autorii - am abordat un stil nou, anume acela de a trata elementele cele mai distinc¬tive, utilizând exemple şi informaţii cât mai reprezentative cu putinţă, astfel am derulat o prezentare mai concretă şi mai profundă şi, odată cu prezentarea cunoş¬tinţelor, ne-am străduit să spunem câte ceva şi despre spiritul culturii chineze, despre semnificaţia ei intrinsecă, despre valorile ei fundamentale. Am acordat o deosebită atenţie expunerii acelor repere ale culturii chineze care întruchipează valorile general umane şi conotaţiile lor moderne. Aceste repere nu constituie doar avuţia spirituală nepreţuită a poporului chinez ci şi o resursă spirituală împărtăşită întregii omeniri.

Totodată, ne-am ocupat în mod special de expunerea spiritului şi caracterului cultural ale chinezilor, mai ales ne-am străduit să arătăm care sunt atitudinile şi sen¬timentele faţă de lume şi viaţă ale oamenilor obişnuiţi, împreună cu speranţele lor şi idealurile lor.

Sperăm ca, având la dispoziţie un material documentar structurat în acest fel, cititorii să poată obţine cunoştinţe concrete despre cultura chineză şi în acelaşi timp să simtă spiritul inerent al culturii chineze, alături de marea forţă vitală şi creativitate ale poporului chinez, să perceapă vitalitatea spiritului şi temperamentului chinezilor.

Spre exemplu, din «Analectele» lui Confucius şi din felul în care este construit Templul Cerului din Beijing, se pot decela respectul şi recunoştinţa chinezilor faţă de natură; din filosofia confucianistă şi din picturile chinezeşti cu peisaje, flori şi păsări se poate distinge dragostea de viaţă a chinezilor şi se poate vedea şi admiraţia oamenilor faţă de frumuseţea unităţii dintre om şi univers.

Din cartea «Laozi» sau din «Cartea schimbărilor», din gândirea buddhistă şi din teoriile medicinei chineze tradiţionale, din taijiquan, din şahul chinezesc şi din alte activităţi de cultivare a trupului se poate vedea faptul că chinezii nu au doar price¬perea de a inventa şi a crea, ci şi înţelepciunea esenţială de a se adapta naturii, de a căuta armonia dintre om şi natură; din avertismentul privind «precauţia în război» ce reiese din clasica artei militare - «Arta războiului» de Sunzi, ca şi din cele şapte expediţii maritime ale flotei conduse de Zheng He ghidate de conceptul de politică externă al «comuniunii paşnice» şi din Marele Zid, construit de chinezi şi care a rezistat peste două mii de ani, putem vedea dorinţa dintotdeauna a chinezilor de a duce o viaţă paşnică.”

„Într-un cuvânt – mai spun autorii -, am dori ca, prin intermediul acestei cărţi, cititorii să obţină nu doar câteva cunoştinţe superficiale privitor la cultura chineză, ci să poată pătrunde în stratul de adâncime al acesteia, să intre în lumea spiritului chinezesc, să simtă şi să cuprindă valorile fundamentale ale culturii chineze, să dobândească o cunoaştere profundă a culturii chineze. Din punct de vedere literar putem spune că ne-am străduit să folosim un stil cât mai simplu şi mai clar, dar cu şarm şi cu caracter chinezesc. În acelaşi timp, am ales cu multă grijă câteva sute de imagini, sperând ca aceste fotografii să ilustreze cele scrise şi să aducă bucurie cititorului.”

Volumul are o bogăţie de ilustraţii, alb-negru, sepia sau color care întregesc admirabil textul.

Ye Lang, Zhu Liangzhi - Elemente fundamentale ale culturii şi civilizaţiei chineze. Editura Integral. Traducere din limba chineză de Roxana Rîbu. 366 pag.

