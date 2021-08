O carte pe zi: „Fake news şi dezinformare online: recunoaşte şi verifică”, de Bogdan Oprea

Cam toată lumea cunoaşte termenul „fake news” , foarte mulţi îl folosesc, dar foarte puţini ar putea să-l explice. A devenit popular în ultimii ani, fiind astăzi asociat cu orice informaţie care este sau pare a fi fabricată sau înflorită. Dar oamenii tind să clasifice ca fiind „fake news” orice ştire care le contrazice viziunile proprii. (A demonstrat-o relativ recent un studiu publicat în Cognitive Research: Principles and Implications şi citat de PsyPost care arată că există o legătură între orientarea politică a unui individ şi percepţia sa despre ştiri. Mai exact, sursele de ştiri considerate de conservatori ca fiind de încredere sunt considerate de către liberali propagandistice – şi viceversa).

De fenomenul „fake news” se ocupă pe larg în cartea pe care o semnalăm astăzi Bogdan Oprea, specialist în comiunicare în administraţia publică, fost jurnalist şi profesor, dublu licenţiat, în Jurnalism (2006) şi Filosofie-Jurnalism (2006), şi cu un master în Campanii de Comunicare în Publicitate şi Relaţii Publice (2010). Ca specialist în comunicare, Bogdan Oprea are o experienţă de aproape 10 ani în administraţie publică, atât la nivelul Uniunii Europene (printre altele, consilier de rang înalt al UE pentru comunicare şi vizibilitate în cadrul Cancelariei de Stat a Guvernului Republicii Moldova), cât şi în România (printre altele, ca purtător de cuvânt al preşedintelui României, Traian Băsescu, şi şef al Departamentului de Comunicare Publică al Administraţiei Prezidenţiale şi purtător de cuvânt al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului). Cea mai recentă funcţie oficială a fost, timp de o lună şi jumătate, la începutul acestui an, aceea de purtător de cuvînt al Ministerului Sănătăţii.

Cartea de faţă „este o sinteză a dezbaterilor pe tema dezinformării şi manipulării, dublată de analize de caz şi de o sumă de tehnici de identificare a fake news. Ea se impune prin efortul de a face ordine într-o junglă a textelor referitoare la fake news, la dezinformare şi la formele de influenţare a publicurilor (persuasiune, propagandă, manipulare etc.), scoţînd în evidenţă liniile de forţă ale discuţiilor şi controverselor. În plus, cartea prezintă mai multe modele de interpretare a fenomenelor din zona cercetată (modelul «Lund», modelul «Pennsylvania» etc.): analiza acestora este detaliată, cu accent pe aplicarea lor în cercetarea formelor diverse ale dezinformării. Studiile de caz dezvăluie complexitatea acestor fenomene şi oferă baza pentru prezentarea unor strategii de «apărare» şi a unor tehnici de «detectare», cu aplicaţie îndeosebi în social media.” (Mihai Coman)

Spune şi autorul: „Manualul reprezintă efortul multor ani de documentare şi studiu, deopotrivă din perspectivă academică şi din perspectiva experienţei mele de lucru în sfera comunicării publice la cel mai înalt nivel în administraţia publică, atât în România, cât şi în spaţiul european. Documentarea a început oarecum în sens invers – a pornit dinspre cunoaşterea empirică şi a avansat spre cea ştiinţifică. Experienţele de practician al comunicării în administraţia publică din ultimii zece ani m-au împins spre studiul acestui domeniu al dezinformării şi influenţării online cu care mă confruntam tot mai mult în activitatea de zi cu zi. Aşa s-au născut interesul academic crescând pentru înţelegerea fenomenului, un doctorat, primul curs din învăţământul universitar românesc dedicat fake news şi dezinformării online pe care l-am lansat şi, odată cu lucrarea de faţă, primul manual din spaţiul românesc care tratează îndeaproape acest fenomen.”

Bogdan Oprea – Fake news şi dezinformare online: recunoaşte şi verifică. Manual pentru toţi utilizatorii de internet. Editura Polirom, colecţia Media. 238 pag.