O carte pe zi: "Fata din lut", de Heather Tucker

Surprinzătoare carte şi surprinzătoare autoare! Canadiana Heather Tucker are 64 de ani, trăieşte în orăşelul Ajax, din Ontario, a publicat numeroase povestiri în revistele culturale sau în antologii, dar cartea de faţă (apărută în urmă cu aproape trei ani), este primul ei roman - şi încă unul de debut, tipărit de îndată în multe locuri din lume şi considerat o reuşită în mod unanim de critici şi de cititorii obişnuiţi.

Anii 60, în Canada. Familia Appleton numără şase fete, Hariet (Ari) e cea mai mică. La opt ani, când surorile sunt date în plasament, Ari e trimisă să trăiască o vreme cu mătuşa sa Mary, despre care o auzise pe mamă spunând că mănâncă copii. Găseşte însă o lume liniştită şi normală, pe care e nevoită s-o părăsească repede, adusă înapoi de mama instabilă psihic, care bea şi se droghează în neştire, iar după sinuciderea soţului trece din bărbat în bărbat. Deşi recăsătorită, nu se poate împăca cu viaţa, îşi terorizează fiicele, începe o relaţie cu un poliţist brutal, violent şi hrăpăreţ, decade.

Romanul urmăreşte un deceniu din viaţa acestei copile care are de mică un prieten de suflet, Jasper, un căluţ de mare care trăieşte în mintea ei şi cu care se sfătuieşte permanent şi-i dă forţă şi echilibru. Tatăl vitreg, care se arată a fi un om cumsecade, dornic s-o apere şi s-o înveţe să păşească în viaţă cu capul sus, moare şi el în urma unui atac de cord. Ari rămâne la mâna inconştientei mame şi a amantului ei care o aruncă de colo-colo, dar se împotrivesc adopţiei copilei de către mătuşi. Treptat, ajunge să-şi modeleze destinul, aşa cum o învăţase tatăl adopitiv să modeleze oale din lut: "Nu sunt noroi. Sunt lut. Şi pot face ceva spectaculos din el!".

Un roman emoţionant, liric şi un tur de forţă.

"Unicitatea personajelor, afecţiunea oferită de străini, ingenuitatea şi voinţa protagonistei în faţa unor teribile încetrcări sunt lucrurile care fac această poveste să cânte" (San Francisco Chronicle)

Heather Tucker - "Fata din lut". Editura RAO. Traducere din engleză de Cristina-Mihaela Tripon. 400 pag.

