O carte pe zi: "Îndrăzneşte să conduci", de Brené Brown

O carte care vorbeşte despre adevăratul leadership.

Brené Brown, doctor în asistenţă socială, este profesor cercetător la Graduate College of Social Work din cadrul Universităţii din Houston, program finanţat de Fundaţia Huffington. Şi-a petrecut ultimii 20 de ani studiind curajul, vulnerabilitatea, ruşinea şi empatia şi este autoarea a cinci cărţi, dintre care ultimele patru au fost cotate bestselleruri de către cotidianul New York Times, toate traduse în româneşte: "The Gifts of Imperfection, Daring Greatly" ("Curajul de a fi vulnerabil", Curtea Veche Publishing, 2016), "Rising Strong, Braving the Wilderness" ("Curajul în sălbăticie", Curtea Veche Publishing, 2018) şi "Dare to Lead" ("Îndrăzneşte să conduci").

"Oamenii mă întreabă foarte des dacă mai sunt încă emoţionată atunci când vorbesc în public - scrie Brené Brown în preambulul cărţii de faţă. Răspunsul este da. Sunt emoţionată de fiecare dată. Experienţa mă ajută să nu mă sperii, dar emoţionată încă mai sunt. în primul rând, pentru că oamenii îmi fac cel mai de preţ dar pe care mi-1 pot oferi - timpul lor. Timpul este, fără îndoială, resursa cea mai râvnită, imposibil de reînnoit. Dacă atunci când primeşti unul dintre cele mai valoroase daruri ale vieţii nu ţi se pune un nod în gât şi nu ai fluturi în stomac de emoţie, înseamnă că eşti insensibil.

În al doilea rând, a vorbi înseamnă a fi vulnerabil. Eu nu memorez replici şi nici nu am un scheci gata făcut pe care să îl rostesc la comandă. Vorbirea care produce rezultate ţine de arta imprevizibilă şi incontrolabilă a conectării. Chiar dacă sunt singură pe scenă, iar din sala de conferinţe mă ascultă în jur de zece mii de oameni aşezaţi pe scaune pliante, încerc să stabilesc un contact cu cât mai multe perechi de ochi. Deci, da. Sunt mereu emoţionată.

Am câteva trucuri pe care mi le-am pus la punct în ultimii câţiva ani şi care mă ajută să rămân concentrată".

Despre acestea scrie Brené Brown în cartea de faţă, în care sintetizează cei 20 de ani petrecuţi cercetând curajul, vulnerabilitatea, ruşinea şi empatia. Structurată în patru părţi care prezintă principii esenţiale pentru leadershipul curajos, cartea este îndrăzneaţă tocmai pentru că autoarea îşi dezvăluie propriile slăbiciuni. Şi îşi îndeamnă cititorii să-i accepte provocarea, să înveţe să-şi confrunte vulnerabilitatea şi să renunţe la armura grea, prima piedică în calea curajului.

"Îndrăzneşte să conduci vorbeşte despre adevăratul leadership: tenace, izvorât din inimă, dar manifestând tărie de caracter" - Brook J. Leonard, United States Air Force.

Brené Brown - "Îndrăzneşte să conduci prin muncă neînfricată, conversaţii dificile şi implicare deplină". Traducere din engleză de Carmen Cuculescu. Editura Curtea veche. 383 pag.

