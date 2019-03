Cele mai mari jafuri de bănci din Suedia, realizate de un grup de tineri cărora presa le-a spus Liga Militară, întrucât foloseau armele furate dintr-un depozit militar. Cazul este real. Iar unul dintre autori îi are, în propria familie, chiar pe jefuitori.

O carte pe zi: "Made in Sweden", de Roslund & Thunberg

Anders Roslund este un jurnalist suedez de investigaţii şi unul dintre cei mai de succes scriitori scandinavi de romane poliţiste. Alături de Börge Hellström, a impus formula Roslund & Hellström, sub care semnează romane de mare succes, multipremiate. (La Editura Trei, a apărut "Trei secunde"). Stefan Thunberg este unul dintre cei mai cunoscuţi scenarişti scandinavi, atât pentru serii TV populare, cât şi pentru producţii cu succes de box office absolut. Familia lui Thunberg (tatăl şi fraţii săi) a devenit faimoasă pentru că a ajuns cei mai mari jefuitori de bănci din Suedia, pe care presa i-a numit Liga Militară. Povestea lor stă la baza romanului în două părţi "Made in Sweden".

Primul dintre ele a apărut în traducere la noi în urmă cu câţiva ani, cel de-al doilea - anul trecut.

Un grup de patru tineri foarte tineri (trei fraţi şi prietenul lor din copilărie), conduşi de Leo Duvnjac, dau o spargere la un depozit de armament made in Sweden, fură toate armele pe care le ascund într-un beci special construit de ei, după care încep să dea spargeri la bănci, în diferite oraşe, după planuri minuţios puse la punct. Uimitor este "faptul că trei fraţi şi prietenul lor din copilărie - cu toţii având în jur de 20 de ani, cu toţii nişte mucoşi lipsiţi de educaţie - puteau decide cel mai mare furt de arme din istorie, având la dispoziţie doar unele cunoştinţe generale despre construcţii, niste exploziv de plastic şi un frate mai mare care ştia ce e puterea încrederii". Inspiraţia acţiunilor lor o găsiseră în benzile desenate. Fiecare detaliu este repetat de mai multe ori înainte ca ei să acţioneze; nu există martori; nimeni nu poate spune exact cum acţionează; fug de la locul faptelor cu mai multe maşini, furate şi ele, pe care le abandonează pe rând; poliţia nu găseşte nicio pistă care să-i ducă pe urmele lor. Un roman cu o intrigă extrem de bine condusă.

După câteva zeci de asemenea spargeri, doi dintre fraţi obosesc şi abandonează, când ajung la concluzia că "li s-a terminat norocul". În fond, au strâns suficient de mulţi bani şi au din ce trăi toată viaţa.

Dar cel mai mare dintre ei mai vrea să mai dea o ultimă lovitură, împreună cu tatăl lor, imigrant sârb, fost infractor şi el, care fusese închis o vreme, deci cu amprentele în arhivele poliţiei. Şi acum încep erorile: bătrânul nu e atent, nu foloseşte mănuşi, uită într-una dintre maşinile abandonate mai multe cartuşiere, se întorc să le recupereze şi cad în plasa poliţiei care era pe urmele lor.

Loviturile Ligii Militare nu pot fi uitate.

"Absolut nebunesc, absolut extravagant şi absolut fantastic: în plus, foarte bine documentat", scria Nordjyske Stiftstidende.

Volumul al doilea - "Made in Sweden 2 - Fiii" - reia povestea după şase ani, când Leo Duvnjac iese din închisoare; fusese condamnat doar pentru două din mulţimea de jafuri. Aceleaşi personaje ca şi în primul roman - şi de partea bună, şi de partea rea. Leo Duvnjac nu s-a liniştit: plănuieşte încă un jaf, de mari proporţii, cel mai mare din istoria Scandinaviei, într-un timp foarte scurt, după care îşi propune să dispară pentru totdeauna.

Numai că şi de această dată este pe urmele lui încăpăţânatul poliţist John Bronsks, cel care l-a prins şi prima oară.

"Excelent scris şi foarte veridic în portretizarea psihologică a unor copii traumatizaţi deveniţi infractori la maturitate, «Made in Sweden - Fiii» este un roman intens, cu scene de o violenţă viscerală, şi un studiu convingător asupra surselor infracţionalităţii" - D.R. Meredith, New York Journal of Books.

"Povestea jafului pus la cale de Leo şi eforturile lui Broncks de a-i dejuca planurile sunt, în sine, captivante, dar comparaţiile subtile între vieţile şi personalităţile lor fac romanul încă şi mai pasionant. Graniţa care separă poliţistul şi infractorul se dovedeşte a fi foarte fină" - The Book Reporter

Roslund & Thunberg - "Made in Sweden". Editura Trei. Traducere şi note de Ciprian Şiulea. 638 pag. "Made in Sweden 2. Fiii". Editura Trei. Traducere de Ciprian Şiulea. 558 pag.

