O carte pe zi: "Maica Benedicta/Zoe Dumitrescu-Buşulenga - Chipuri de lumină la Mânăstirea Văratec"

Maica Benedicta şi-a dorit ca prin acest volum să redea Mânăstirii Văratec locul de cinste între cele mai importante locuri de pelerinaj din România, sperând că astfel "vom lăsa drept moştenire celor ce vor veni o carte «ca o mătase veche, care a fost rochia unei fete de pe vremea valsului»".

49 afişări

Academicianul Zoe Dumitrescu Buşulenga (1920 - 2006) şi-a dedicat viaţa studiului şi promovării culturii naţionale româneşti şi îndeosebi poetului naţional Mihai Eminescu. A devenit unul dintre cei mai mari eminescologi ai ţării. (Între 1964 şi 1989 ea publică patru mari volume în care este analizată minuţios viaţa şi opera marelui poet.) După anul 2000, Zoe Dumitrescu-Buşulenga decide să se dedice vieţii monahale, se mută definitiv la mânăstirea Văratec, sub numele Maica Benedicta. "Venirea la Văratec a fost o întâmplare, să zicem. Dar nu este nimic întâmplător pe lume. Totul e făcut de sus. M-a invitat aici prietena mea Valerica Sadoveanu, în fiecare vară. Din ce în ce mai mult m-am apropiat de Văratec, am cunoscut Văratecul, am cunoscut celelalte mănăstiri dimprejur, m-am împrietenit cu preoţii, cu stareţii, cu călugării".

Pe vremea când era retrasă din lume la mânăstire, Zoe Dumitrescu-Buşulenga/Maica Benedicta a stat de vorbă cu scriitorul Fabian Anton (poet, fotograf, grafician, jurnalist şi editor, preşedinte al Fundaţiei Arhiva Culturală Română). Convorbirile realizate întrea anii 1999 şi 2004 au fost adunate în acest volum despre care editorii spun:

"Dialogurile sunt extrem de sugestive pentru cei dornici să pătrundă în universul literar românesc - Maica Benedicta evocă fascinant figuri celebre ale literaturii române în trecere pe la Mănăstirea Văratec:Vasile Alecsandri, Dimitrie Bolintineanu, Gala Galaction, Steinhardt, Noica, Paleologu, George Topârceanu sau Mihail Sadoveanu. Este o carte pe care Maica Benedicta şi-a dorit-o mult, din considerentul de a imortaliza marile personalităţi ale aceste mănăstiri, pe duhovnicii, maicile, doctorii, pictorii, poeţii şi oamenii de seamă ai României ce s-au oprit pentru oclipă sau mai mult la Mînăstirea Văratec". Convorbirile sunt ilustrate cu portrete mai vechi şi mai noi ale vieţii monahale.

Reiese din text, lucru ştiut, că mânăstirea Văratec a fost un leagăn al culturii române. Pe aici şi-au oprit pasul cei mai de seamă oameni ai României, de la scriitori şi poeţi până la pictori şi membri ai Casei Regale a României. În afara celor amintiţi mai sunt Veronica Micle, Dinu Pillat, Nicolae Steinhardt, Ion Creangă, Ion Luca Caragiale, Mihai Eminescu (care avea chiar o chilie a lui). Toate aceste personalităţi sunt evocate, alături de figuri ale vieţii monahale, mari duhovnici şi maici de o spiritualitate desăvârşită, dar şi doctorii, pictorii, poeţii şi oamenii de seamă ai României care s-au oprit o clipă sau mai mult la Mânăstirea Văratec.

Maica Benedicta şi-a dorit ca prin acest volum să redea Mânăstirii Văratec locul de cinste între cele mai importante locuri de pelerinaj din România, exprimându-şi speranţa că astfel "vom lăsa drept moştenire celor ce vor veni o carte «ca o mătase veche, care a fost rochia unei fete de pe vremea valsului»".

"Maica Benedicta/Acad. Zoe Dumitrescu-Buşulenga. Chipuri de lumină la Mânăstirea Văratec. Convorbiri cu Fabian Anton". Editura Vremea. Colecţia Poveştile Văratecului. 234 pag.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.