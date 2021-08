O carte pe zi: „Piano Man în casa războiului” de Cătălin Gomboş

Pentru cei care nu ştiu cine este (sunt suficient de mulţi în cazul fiecărui autor!), Cătălin Gomboş, născut în 1977, este un jurnalist şi corespondent de război prezent de mai multe ori în Irak şi Afghanistan, între 2003 şi 2008. Interesul său pentru Orientul Mijlociu este mai vechi, în perioada 1993 – 1997 a locuit şi a studiat în regiune. Este absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Politice a Universităţii Bucureşti şi are un master la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii Bucureşti, cu specializarea „Orientul Mijlociu – Limbi şi culturi în contact”. A obţinut mai multe premii şi distincţii, între care „Tânărul jurnalist al anului 2008”, acordat de Freedom House Romania, pentru reportaj scris, şi Premiul Asociaţiei Euro-Atlantice „Manfred Woerner” pentru corespondenţe de război.

Cartea pe care o semnalăm astăzi e urmarea prezenţei sale în cele două ţări, în calitate de corespondent de război. „Întâmplările din această carte s-au petrecut în perioada 2003-2008, când m-am aflat, în total, vreo 16 luni în zone de conflict. În mare parte, textele au fost scrise spre finalul acestui interval – pe atunci totul încă îmi era proaspăt în minte şi, în plus, aveam şi însemnările pe care le făcusem pe teren. Nu mi-am propus să scriu o carte despre război, ci una despre acea parte din zonele de conflict unde oamenii sunt, parcă, mai direcţi, prieteniile, mai trainice, iar poveştile au mai multă substanţă şi profunzime. Cred că a rezultat o înşiruire de instantanee, de schiţe ale unor oameni, locuri şi întâmplări. În lumea engelză există un cuvânt foarte bun pentru a descrie aşa ceva: glimpses. Mi-ar fi fost imposibil să ofer o imagine completă, pentru că ar trebui combinate nenumărate experienţe şi perspective ale particpanţilor la evenimente. Cel mult, povestirile mele pot să sugereze o lume în felul în care o fac – într-un alt registru şi cu mult mai mult talent – unele melodii de genul <<The Weight>> a celor de la The Band, ori <<Piano Man>>, a lui Billy Joel”.

Scriu editorii: „Pe baza bogatei sale experienţe în spaţiul arab, Cătălin Gomboş a scris o carte care evocă lumea gazetarilor occidentali, freelanceri sau angajaţi ai celor mai importante agenţii de presă – ziarişti, fotografi, cameramani, lucrători ai organizaţiilor neguvernamentale. În afara consemnărilor pline de emoţie şi de suspans, cartea conţine şi zeci de pagini de analiză de mare fineţe despre complicatul univers politic local, cu conflictele lui seculare dintre şiiţi şi sunniţi, despre afirmarea mişcărilor religioase şi laice şi a terorismului, despre fenomenul Primăverii Arabe. Foarte interesante pentru cititorul român sunt şi paginile referitoare la contribuţia armatei române în conflictele din Irak şi Afganistan. De altfel, autorul s-a deplasat în câteva misiuni împreună cu soldaţii români. (…) <<Piano Man în Casa Războiului. Însemnări din Irak şi Afganistan>> plasează presa românească în compania selectă a mass-media preocupate de conflictele recente din lumea întreagă care au influenţat mersul istoriei, iar pe Cătălin Gomboş în rândurile unei adevărate elite a gazetarilor care nu doar că au relatat ştiri importante din zone de conflict, dar au şi supravieţuit şi şi-au aşternut pe hârtie impresiile”.

Cătălin Gomboş - Piano Man în casa războiului. Însemnări din Irak şi Afganistan. Prefaţă de Marian Voicu. Editura Corint Istorie. 170 pag.