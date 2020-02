O carte pe zi: „Ziua răzbunării”, de John Grisham

Misterul unei crime, drama unui proces, o saga de familie.

Scriitorul american John Grisham, născut în 1955, este probabil cel mai popular autor de thrillere din lume. Cărţile sale au fost traduse în peste patruzeci de limbi şi tipărite în vreo sută de milioane de exemplare. A scris îndeosebi thrillere în care, ca nimeni altul, explică sistemul juridic american. În româneşte i-au apărut aproape douăzeci de titluri.

Cea mai recentă traducere, cea de faţă, apărută pe piaţă în a doua parte a anului trecut, este surprinzătoare pentru toţi cei obişnuiţi cu tramele şi stilul lui Grisham.

Grisham însuşi a ţinut să adauge cărţii o notă: "«Ziua răzbunării» e romanul cu numărul 40 şi, ca să sărbătorim această cifră rotundă, îi voi duce pe cititori acolo unde am început, în Ford County, Mississippi. Cu toate acestea, cartea este foarte diferită de celelalte, în primul rând pentru că acţiunea are loc înainte să mă nasc. În urmă cu mulţi ani, am auzit despre o crimă fără sens petrecută într-un orăşel din apropiere. Un bărbat apreciat în comunitate îşi ucide un prieten, şi el o personalitate a locului. Motivul acestei crime nu este nici astăzi cunoscut. Povestea aceasta m-a urmărit de atunci şi pentru că nu aveam toate datele, am făcut ceea ce face orice scriitor. Am «furat-o» şi am completat spaţiile goale. Adevărul este că nu ştiu ce s-a întâmplat cu adevărat. Ceea ce ştiu este că mi-a plăcut enorm să-mi închipui cum ar fi putut decurge lucrurile. Era o poveste prea bună ca să o ignor."

Prin urmare, şi în acest roman are loc o crimă inexplicabilă, petrecută imediat după încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial. Şi oricât ne-am strădui să ne închipuim adevărul, ceea ce vom afla la sfârşit va fi cumplit de neaşteptat. Iar până acolo, mai mult de jumătate din carte descrie luptele americanilor împotriva japonezilor care invadaseră Filipinele, ororile acelui război, cumplitul Marş al Morţii din Battan.

Scriu editorii: "Pete Banning este fiul preferat al oraşului Clanton – erou decorat în cel de-Al Doilea Război Mondial, exponent al unei familii importante din zonă, fermier de succes, tată, soţ şi totodată membru de vază al Bisericii Metodiste. El revine acasă din război, în orăşelul său natal din Mississippi, şi îl ucide pe predicatorul metodist al comunităţii aparent fără niciun motiv. După ce este condamnat, confruntându-se cu moartea prin spânzurare, respinge oferta guvernatorului de a-i fi comutată pedeapsa dacă îşi divulgă motivul şi singura sa declaraţie – în faţa şerifului, a avocaţilor săi, a judecătorului şi a familiei - rămâne «Nu am nimic de spus». El pare să nu se teamă de moarte şi e gata să ia cu el în mormânt motivul secret al crimei comise. Călătoria incitantă prin care ne însoţeşte John Grisham ne poartă din junglele din Filipine şi tranşeele războiului până în lumea plină de secrete a unui azil de boli mintale şi sălile de tribunal în care avocaţii încearcă disperaţi să îi salveze viaţa lui Pete Banning."

John Grisham - "Ziua răzbunării". Editura RAO. Traducere din limba engleză de Gabriel Stoian. 490 pag.

