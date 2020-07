O carte pe zi: „Zmeie de hârtie” de Romain Gary

Ultima carte publicată de Romain Gary, în 1980, Zmeie de hârtie, este unul dintre cele mai frumoase şi mai emoţionante romane de dragoste având ca fundal cel de-al Doilea Război Mondial.

Pentru Ludo, naratorul, un băiat normand, unica iubire din viaţă apare când el are zece ani, în 1930, şi o întâlneşte pe Lila Bronicka, o aristocrată poloneză care îşi petrece vacanţa în Normandia, împreună cu părinţii. N-o va uita niciodată. De la moartea părinţilor, Ludo trăieşte cu tutorele său, un poştaş de ţară. Ludo are o memorie „istorică”, devine secretarul contelui, jucător la bursă şi la marile cazinouri ale Europei, pleacă cu familia acestuia în Polonia, în iunie 1939, dar e obligat să revină în Franţa, când izbucneşte războiul şi Polonia este invadată de nazişti,. Ludo nu mai află nimic despre familia iubitei. Vrea să să angajeze în armată. se alătură Rezistenţei şi nu oboseşte să o caute pe Lila, sprijinindu-se mereu pe amintirea zmeielor de hârtie, simbol al îndrăznelii şi libertăţii. Fireşte, se întâmplă multe alte lucruri, unchiul Ambroise e arestat de nemţi, anunge la Buchenwald şi Auschwitz, unde va sta douăzeci de luni şi de unde revine din fericire (!), iar până la urmă Ludo se va căsători cu Lila. Optimismul şi încrederea în umanitate ale lui

Romain Gary par nesfârşite.

În jurul lui Ludo sunt personaje uimitoare: unchiul Ambroise Fleury, care îşi trece viaţa construind zmeie de hârtie, bucătarul Marcellin Duprat

La scurt timp după publicarea acestui roman, Romain Gary s-a sinucis.

Romanul a fost adaptat pentru televiziune, în 1983, în patru episoade, cu Anne Gautier, Jacques Penot, Jean-Marc Thibault, Paul Crauchet şi Rosy Varte în rolurile principale. O nouă versiune a fost turnată în 2007, cu Tchéky Karyo (Ambroise), Marc-André Grondin (Ludo) şi Gaëlle Bona (Lila).

Romain Gary – Zmee de hârtie. Editura Humanitas fiction, colecţia Raftul Denisei. Traducere din franceză de Liviu Papuc. 308 pag.