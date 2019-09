Un roman care se citeşte pe nerăsuflate, în ciuda dimensiunilor sale. O carte pe zi: "Alb letal", de Robert Galbraith

"Un roman gigantic, care se citeşte într-o clipită" (USA Today)

Cei îndrăgostiţi de romanele lui Robert Galbraith - nu puţini - vor avea un nou motiv de satisfacţie: cartea pe care o prezentăm acum este considerată cea mai bună din serie, un roman extraordinar de captivant. Autorul, Robert Galbraith, este de fapt o autoare, este pseudonimul lui J.K. Rowling, scriitoarea britanică celebră prin Harry Potter şi romanul "Moarte subită". Primele trei romane din seria Cormoran Strike ("Chemarea cucului", "Viermele de mătase" şi "Carieră malefică") au ajuns toate în topurile naţionale şi internaţionale şi au fost ecranizate în producţia lui Brontë Film and Television.

Scriu editorii: "Când Billy, un tânăr dezechilibrat emoţional, intră în biroul detectivului particular Cormoran Strike ca să-i ceară ajutorul pentru anchetarea unei crime la care crede că a asistat în copilărie, Strike e profund tulburat. Chiar dacă Billy are probleme psihice evidente şi nu-şi poate aminti prea multe detalii concrete, el şi povestea lui au ceva sincer. Dar înainte ca Strike să-l poată întreba mai multe, Billy intră în panică şi fuge. Încercând să elucideze povestea lui Billy, Strike şi Robin Ellacott - cândva asistenta lui, acum parteneră a agenţiei - pornesc pe un drum întortocheat, care îi duce de pe străduţele Londrei într-un birou discret din Parlament şi la un conac somptuos, dar sumbru, din adâncul zonei rurale.

De-a lungul acestei anchete labirintice, viaţa lui Strike e departe de a fi una simplă: celebritatea câştigată ca detectiv particular înseamnă totodată că nu mai poate acţiona nestingherit, în culise, aşa cum o făcuse cândva. În plus, relaţia cu fosta lui asistentă e mai încordată ca oricând - Robin e acum nepreţuită pentru afacerea lui Strike, dar relaţia lor personală e mult, mult mai spinoasă..."

Sindromul alb letal este o boală foarte rară a cailor. Mânzul complet alb, care pare sănătos la naştere, are măruntaie deficiente, nu poate să excreteze. Mânjii care suferă de alb letal nu supravieţuiesc. Se nasc vii, aşa că iepele îi hrănesc, se ataşează de ei, dar aceştia mor. În roman se face referire la o pictură celebră a lui George Stubbs (1724-1806), unul dintre cei mai importanţi pictori britanici, renumit pentru picturile reprezentând cai - "Iapă jelind".

O carte care se citeşte pe nerăsuflate, în ciuda dimensiunilor sale (are peste 800 de pagini!) şi despre care "The New York Times" spune: "Te fascinează intriga şi îţi place să fii în compania personajelor, admiri vocea, intuiţia şi ingeniozitatea autorului şi savurezi ocazia de a te relaxa cu o carte fără să te simţi grăbit, derutat sau păcălit."

Robert Galbraith - "Alb letal". Editura Trei, colecţia Fiction Connection. Traducere din engleză de Ciprian Şiulea. 830 pag.

