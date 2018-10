O celebră cântăreaţă s-a convertit la ISLAMISM. Ce nume poartă acum

Cântăreaţa irlandeză Sinéad O'Connor, celebră pentru hitul "Nothing Compares 2 U", a anunţat că s-a convertit la islamism şi şi-a schimbat numele în Shuhada' Davitt, potrivit bbc.com.

Într-un mesaj publicat pe platforma de micro-blogging Twitter cântăreaţa spune că "este mândră că a devenit musulmană" şi le mulţumeşte credincioşilor islamici pentru sprijin.

Aceasta mai spune că decizia ei a fost "o concluzie naturală a oricărei călătorii teologice inteligente". Cântăreaţa în vârstă de 51 de ani a încărcat pe platforma online şi o înregistrare video a ei cântând "adhan", chemarea islamică la rugăciune.

Joi, imamul irlandez Shaykh Dr Umar al-Qadri a publicat o înregistrare video cu cântăreaţa care îşi declară credinţa în Islam.

Aceasta nu este pentru prima dată când cântăreaţa, care şi-a schimbat legal numele în Magda Davitt anul trecut, vorbeşte despre religie în mod public.

În 1992, aceasta a stârnit controverse după ce, într-o emisiune la un post de televiziune american, a rupt o fotografie cu papa Ioan Paul al II-lea.

Şapte ani mai târziu, a fost desemnată preoteasă de o biserică din Lourdes, Franţa. Biserica catolică nu acceptă ca femeile să devină preotese, iar acea ceremonie nu a fost recunoscută de instituţia religioasă.

Impetuozitatea, lipsa de tact, tunsoarea zero, atitudinea agresivă şi garderoba androgină sunt noţiunile cu care Sinead O'Connor a pornit revolta împotriva culturii pop, care impusese în anii '80-'90 egalitatea între noţiunile de feminitate şi sexualitate.

Sinead O'Connor, care a susţinut un concert şi în România, în 2009, a devenit celebră pe plan internaţional în 1990, graţie piesei "Nothing Compares 2 U", extrasă de pe albumul "I Do Not Want What I Haven't Got". De-a lungul carierei, ea a primit numeroase premii, printre care două Billboard, trei MTV Video Music şi un Grammy.

