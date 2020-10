O platformă asemănătoare Netflix, made in Romania, îţi pune la dispoziţie concertele trupelor preferate

În România, industria concertelor live era în plină ascensiune înainte de pandemie, însă acum a îngheţat complet şi a lăsat zeci de artişti fără concerte. Pentru majoritatea, aceasta era singura sursă de venit.



Cosmin lucrează în cadrul unei agenţii de evenimente şi management muzical. Ca să îi sprijine pe artişti, au creat o platformă de video on demand, similară cu Netlix, care îţi permite să vezi concerte live premium, direct de pe canapea. Pentru asta trebuie să plăteşti un abonament lunar de 9 euro + TVA, cam cât ai fi plătit pe un bilet la concert înainte de criză.



Pe platformă vei găsi momentan 17 concerte ale trupelor Byron, The Mono Jacks, Robin and The Backstabbers, Luna Amară şi mulţi alţii. James Morgan este producător muzical şi a lucrat timp de 12 ani la cea mai mare casă de discuri din lume Universal Music. A colaborat cu Rihanna, Kanye West, Elton John sau Justin Beiber. Deşi la nivel global consumul de muzică a scăzut, James speră într-o revenire rapidă a industriei.

„95% dintre concertele care erau programate şi care erau principala sursă de venit pentru artiştii noştri au fost anulate. Ne-am gândit la un moment dat cum ar fi să facem un fel de Netflix de concerte. Am primit foarte mult feedback pozitiv de la utilizatori din afara ţării care au pierdut legătura cu scena muzicală de la noi şi care au găsit acum o soluţie pentru a se reconecta”, a spus Cosmin Ionescu, cofondator Overground Showroom.



Criza a dat oamenilor din showbiz posibilitatea să se reinventeze, consideră producătorul muzical James Morgan.

„Înainte de această criză, industria muzicală era într-o poziţie foarte puternică. A fost un şoc, dar şi un semnal de alarmă pentru oameni pentru că i-a făcut să înţeleagă că nu se pot baza doar pe o singură sursă de venit, ci trebuie să aibă alte mici afaceri pe lângă”, a declarat acesta.