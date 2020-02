O specie de crustacee descoperită în Pacific a fost numită după formaţia Metallica

O specie de crustacee, descoperită în Oceanul Pacific, în zona Clarion Clipperton, dintre Hawaii şi Mexic, a fost numită după legendara trupă heavy metal americană Metallica, conform platformei Phys.org.

Creatura incoloră, care seamănă cu un vierme, nu are ochi şi poate atinge 6 milimetri a primit numele de Macrostylis Metallicola.

Potrivit platformei Phys.org, aceasta trăieşte la adâncimi de 4.100 de metri, printre depozite de mangan.

Profesorul Torben Riehl, de la Muzeul Senckenberg Museum din Frankfurt, Germania, membru al echipei care a descoperit noua specie, spune că este fan al trupei Metallica şi a dorit astfel să le aducă un omagiu muzicienilor.

Trupa a împărtăşit vestea milioanelor de fani de pe reţelele de social media: "Am cântat pe toate cele şapte continente, am fost incluşi în Rock & Roll Hall of Fame şi acum suntem şi... crustacee".

Nu este un lucru neobişnuit ca artişti din domeniu să fie onoraţi astfel. O tarantulă descoperită în New Mexico şi Arizona a fost numită după liderul Megadeth, Dave Mustaine, Aphonopelma Davemustainei, iar o specie de broască a primit numele lui Ozzy Osbourne - Dendropsophus Ozzyi. O specie de libelulă din Africa a primit numele Umma Gumma, după album "Umma gumma" (1969) al trupei Pink Floyd.

