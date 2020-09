Omul care ne-a făcut să stăm în casă înainte să fie nevoie. Fondatorul Netflix servea cafea în anii '80

„Un copil simplu, fără niciun talent special”, aşa se descrie miliardarul Reed Hastings, fondatorul Netflix, scrie Financial Times. În vârstă de 59 de ani, Hastings face parte din generaţia Bill Gates şi Jeff Bezos.

Dacă în anii 80 servea cafea la Symbolics.com, primul dotcom din lume, zece ani mai târziu a devenit milionar, cu Pure, o companie de software listată.

Apoi a apărut Netflix, lansat în 1997, ca un serviciu care oferea închiriere de DVD-uri. Platforma are astăzi aproape 200 de milioane de abonaţi în întreaga lume şi are o valoare de piaţă de 230 de miliarde de dolari. În prezent, Netflix concurează cu Walt Disney pentru titlul de cel mai valoros grup de divertisment din lume.

„Când produci o varietate mai largă, obţii distribuiri peste tot în lume şi în mod fundamental, vrem să producem peste tot şi să conectăm oamenii”, a spus Reed Hastings despre succesul său.

Elon Musk is “100 times more interesting a person” than Reed Hastings, he tells Maureen Dowd. “I’ll, like, do the basic core, traditional stuff very well,” Mr. Hastings said. “And he is a maverick in every dimension. He’s just, like, amazing.” https://t.co/nkaYLGzFWy