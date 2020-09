Orchestra Simfonică Bucureşti face muzică pe ZOOM cu britanicii de la Nothing But Thieves

Andrei Tudor dirijează Orchestra Simfonică Bucureşti la Summer Well de trei ediţii, acolo unde reinterpreteză simfonic piesele artiştilor străini care vin an de an la festival. Şi o face atât de bine încât rockerii britanici de la Nothing But Thieves au vrut să facă împreună o nouă versiune a piesei 'Amsterdam', în izolare, pe ZOOM.

Acum trei ani, Andrei Tudor şi Nothing But Thieves s-au întâlnit în premieră pe scena Summer Well. Atunci, orchestra a reinterpretat muzica formaţiei rock.

În mod normal, festivalul te-ar fi aşteptat vara asta la Buftea cu ediţia aniversară de 10 ani. Sărbătoarea a fost însă amânată, pentru vara viitoare, între 13 şi 15 august 2021.

„Avem veşti, astăzi, primul nume reconfirmat pentru ediţia 2021 a Summer Well, ediţia aniversară, de 10 ani, a festivalului: Nothing But Thieves”, anunţă John Varbiu, organizator Summer Well.

„Ne este dor, adevărul ăsta este, ne este foarte dor să putem cânta cu oameni, pentru oameni”, spune şi dirijorul Andrei Tudor