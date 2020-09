Orchestra Simfonică Bucureşti face spectacol la Palatul Ştirbey din Buftea. Piesa va apărea pe noul album al trupei „Nothing But Thieves”

Cu sălile de spectacol închise vara asta, Orchestra Simfonică Bucureşti a avut puţine concerte de la începutul pandemiei. În august urmau să cânte la Buftea, ca-n fiecare an, la festivalul Summer Well.

După ce au colaborat de mai multe ori cu Orchestra Simfonică Bucureşti la festival, britanicii de la Nothing But Thieves i-au contactat şi le-au arătat noul lor single. Le-au lansat şi o provocare: să le facă o variantă simfonică, reorchestrată de dirijorul Andrei Tudor.

Înregistrările au avut loc chiar pe pajiştea de pe domeniul Ştirbey, locul în care, de 10 ani, are loc festivalul Summer Well. Varianta simfonică a ieşit atât de bine încât trupa a hotărât să o includă şi pe noul lor album, Moral Panic, care iese în octombrie. Muzicienii din orchestră au cântat direct de pe iarbă, iar rockerii de la Nothing But Thieves au fost alături de ei pe un ecran uriaş montat pe pajişte.

„Suntem blocaţi. Am o grămadă de colegi muzicieni care caută în această perioadă să se reorienteze. Cunosc un toboşar care cânta cu foarte multe formaţii care acum lucrează şi ca agent imobiliar. Am un coleg care acum lucrează pentru o firmă de curierat. Eu îmi găsesc tot timpul resurse în studioul meu de a face ceva. Am publicat partituri, am făcut proiecte muzicale în izolare”, spune Andrei Tudor, dirijor.