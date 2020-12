Paul McCartney a lansat un nou album

Paul McCartney a lansat oficial un album pe care l-a înregistrat în timpul petrecut în carantină. Acesta este al 18-lea album solo al fostului component al trupei Beatles.

Artistul în vârstă de 78 de ani a lansat vineri 11 melodii noi dar şi un videoclip al piesei “Find my way”.

Nici vechiul coleg al lui McCartney, Ringo Starr nu se lasă mai prejos, acesta are şi el un record de carantină, Ringo Starr a anunţat un disc cu cinci melodii numit „Zoom In”, care conţine contribuţii de la McCartney, Dave Grohl şi Finneas.





