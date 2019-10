Poveştile insolite ale unor medalii Nobel dispărute

Istoriile mai multor medalii Nobel sunt insolite - dizolvate în acid, pentru ca naziştii să nu pună mâna pe ele, scoase la licitaţie, confiscate de autorităţi sau pur şi simplu pierdute. Prezentăm mai jos câteva dintre uimitoarele poveşti care au avut ca protagoniste râvnitele medalii Nobel.

- dizolvate în acid

Atunci când naziştii au invadat Danemarca, în aprilie 1940, cercetătorii de la Institutul pentru fizică teoretică Niels Bohr s-au întrebat unde ar putea ascunde medaliile primite de doi laureaţi germani ai premiului Nobel pentru fizică, Max von Laue (1914) şi James Frank (1925), care erau păstrate acolo pentru siguranţă, potrivit standardmedia.co.ke.

More Two incredible female scientists were awarded Nobel Prizes last year. Chemistry Laureate @francesarnold conducted the first directed evolution of enzymes, while Physics Laureate Donna Strickland revolutionised laser technology. Here they show off chocolate #NobelPrize medals.

În imperiul lui Hitler era aproape o ofensă capitală să scoţi aur din ţară, iar numele lui Laue era gravat pe medalie, deci, dacă ar fi fost descoperită, consecinţele pentru fizician ar fi fost drastice, a povestit chimistul maghiar George de Hevesy, care lucra la institut, într-un eseu autobiografic publicat în 1962.

După ce a fost convins să nu le îngroape undeva, pentru că tot ar fi putut fi descoperite, acesta le-a dizolvat apă regală (un agent oxidant foarte puternic utilizat pentru dizolvarea aurului şi a platinei), iar recipientul l-a păstrat în laboratorul lui. După război, în 1950, De Hevesy - laureat al premiului Nobel pentru chimie în 1943 - a transformat aurul lichid în precipitat şi l-a dat Fundaţiei Nobel pentru ca aceasta să refacă medaliile, care le-au fost înmânate din nou celor doi fizicieni în 1952.

- făcută cadou

Pe de altă parte, scriitorul norvegian Knut Hamsun i-a oferit medalia sa aferentă premiului Nobel pentru literatură primit în 1920 ministrului propagandei naziste Joseph Goebbels, în 1943. În 1947, Hamsun a fost condamnat pentru înaltă trădare şi şi-a petrecut restul vieţii în instituţii pentru boli mintale. Medalia sa s-a pierdut.

- scoase la licitaţii

Medalia aferentă premiului Nobel pentru pace primit de francezul Aristide Briand în 1926 a fost vândută la licitaţie pentru suma modestă de 12.200 de euro, în 2008.

Şase ani mai târziu, biologul american James Watson, care a câştigat premiul Nobel în 1962, pentru contribuţia la descoperirea structurii ADN, şi care a făcut nişte declaraţii controversate despre africani, şi-a vândut medalia pentru 4,1 milioane de dolari. Cumpărătorul, miliardarul rus Alişer Usmanov, i-a returnat medalia.

- furate

Cumpărătorul medaliei lui Aristide Briand, Écomusée de Saint-Nazaire, Franţa, s-a bucurat de aceasta doar câţiva ani. Medalia a fost furată în 2015 şi nu a fost încă recuperată.

În India, în 2017, mai multe persoane au furat medalia aferentă premiului Nobel pentru pace primit în 2014 de Kailash Satyarthi. Dar medalia era de fapt o copie, adevărata fiind expusă la un muzeu, şi a fost repede recuperată.

Însă medalia primită în 1913 de scriitorul Rabindranath Tagore, furată în 2004, nu a fost încă descoperită.

- confiscată

În 2009, avocata şi activista iraniană Shirin Ebadi a acuzat administraţia de la Teheran că i-a confiscat bunurile din cauza unor taxe neplătite. O cutie depozitată la bancă, ce conţinea medalia aferentă premiului Nobel pentru pentru pace primit de aceasta în 2003 şi însemnele Legiunii de Onoare, a fost confiscată pentru neplata unor taxe de 410.000 de dolari. Autorităţile au negat iniţial, dar, după critici la nivel internaţional, i-au returnat medalia lui Ebadi.

- Războiul Rece

Numele laureaţilor premiilor Nobel pentru medicină, chimie, fizică şi literatură sunt gravate pe spatele medaliilor, iar cele ale premianţilor pentru economie şi pace, pe cant. Acesta ar putea fi motivul pentru care laureaţii premiului Nobel pentru economie din 1975, Leonid Kantorovici (Rusia) şi Tjalling Koopmans (SUA), s-au întors acasă fiecare cu medalia celuilalt, potrivit site-ului oficial al organizaţiei, www.nobelprize.org.

A fost nevoie de patru ani de eforturi diplomatice, din cauza Războiului Rece, pentru ca medaliile să ajungă la proprietarii lor.

- epatare

A fost un adevărat moment de panică în decembrie 1999, într-un apartament din Grand Hotel din Oslo. Medalia oferită organizaţiei Doctors Without Borders dispăruse.

În ziua următoare, medalia a fost recuperată. Membrii delegaţiei franceze a organizaţiei o împrumutaseră pentru a impresiona doamnele în barurile din Oslo.

