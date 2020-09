FOTO & VIDEO Cu orchestra în parcare: Primul spectacol de operă drive-in

Primul spectacol de operă live drive-in din Europa a avut loc în weekend la Londra. S-a jucat Boema lui Puccini, în parcarea de la Alexandra Palace, sală de evenimente faimoasă din oraş, închisă încă de la începutul pandemiei. Şi spectacolul a fost adaptat vremurilor, acţiunea fiind mutată chiar într-o parcare londoneză.

În public, VIP-urile au stat câte patru în maşinile parcate în faţa scenei, aşa numitele 'uber boxes' puse la dispoziţie de organizatori. Clasa de mijloc s-a aşezat imediat în spatele lor, însă ei şi-au adus maşinile de acasă şi au plătit 100 de lire pe autoturism. Toţi au fost serviţi în timpul spectacolului cu îngheţată, ciocolată şi băuturi. Şi-au reglat radiourile din maşini pe aceeaşi frecvenţă, deşi unii au preferat să stea cu geamurile deschise, şi să audă direct de pe scenă.

Iubitorii de operă au putut veni şi cu bicicleta la spectacolul atipic. Bicicliştii au plătit 35 de lire şi au stat distanţaţi, într-o bucată de parcare special amenanjată. S-au plâns însă că pe ei nu i-a întrebat nimeni dacă vor îngheţată.

În timpul spectacolului, au fost surprinzător de puţine incidente. În timp ce se întorcea de la toaletă, o doamnă a trântit prea tare uşa de la maşină, întrerupând-o pe Mimi în timp ce-şi urla plămânii pe scenă. La final, bicicliştii au aplaudat, cei din maşini au claxonat.



Opera de la Bucureşti te aşteaptă şi ea din nou la spectacole începând din weekendul ăsta, după mai bine de şase luni de pauză. Doar 130 din cele 915 vor fi scoase la vânzare, pentru a respecta normele impuse de autorităţi.





Here is the reception for last night’s LA BOHEME @E_N_O @Yourallypally - a truly unique, moving and wonderful experience! OPERA IS BACK! pic.twitter.com/sIpOl4QaXC