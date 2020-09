S-au reluat spectacolele de teatru. Marii actori au emoţii de începători

După decizia autorităţilor de a permite spectacolele de teatru să se desfăşoare în aer liber, actorii parcă au renăscut.

Aceştia retrăiesc fiecare moment cu mari emoţii şi se bucură că pot reveni la meseria care îi reprezintă. Unele actriţe spun că n-au simţit atâta fericire de mult timp.

„Cu emoţie am aşteptat cu drag publicul şi am avut bucuria întâlnirii cu publicul şi sunt profund recunoscătoare. Oamenii care au dorit să vină la spectacol au păstrat toate normele impuse si am luat-o asta ca pe o dovada de respect, de dragoste, de solidaritate”, a mărturisit Maia Morgenstern.

Numeroase piese de teatru se desfăşoară în fiecare săptămână în Bucureşti.

Aseară ai avut ocazia să vezi Gaiţele, o comedie interpretată de cei mai buni actori.

„A fost foarte încărcat de emoţie, special, nici nu pot să spun în cuvinte, a fost ca prima dată când am urcat pe o scenă profesionistă, îmi tremurau picioarele pentru că mi-era dor”, a spus şi Carmen Tănase.

Marii actori români preferă să vadă partea bună în situaţia curentă a teatrelor. Unii dintre ei sunt bucuroşi că mai pot face actorie, alţii observă şi că pandemia a schimbat toată ambianţa teatrală şi speră să revină la forma iniţială

„E puţin diferit, binenţeles că e diferit, cum e diferită întreaga noastră viaţă de dimineaţă şi până seara. Sunt în primul rând foarte puţini, faţă de sălile pline pe care le aveam până în martie, dar cei care sunt prezenţi sunt cu o dragoste fantastică”, consideră Manuela Harabor.