Stevie Wonder a făcut o surpriză fanilor şi a cântat alături de un prieten muzician, înaintea operaţiei programate în septembrie | VIDEO

Stevie Wonder a făcut o surpriză fanilor făcându-şi apariţia alături de PJ Morton pentru a-l acompania pe mai tânărul muzician la muzicuţă înaintea operaţiei pe care o va suferi în luna septembrie, arată Smart Radio, păstrând un loc special pentru muzica muzicianului american în playlistul zilei.

Stevie Wonder a apărut alături de PJ Morton la lansarea noului album al fostului responsabil cu clapele în cadrul trupei Maroon 5.

Morton a publicat pe internet un scurt videoclip care îl înfăţişează pe Wonder în momentul în care se aşează lângă pianist şi începe să îl acompanieze la muzicuţă.

Cei doi cântă împreună piesa “How Deep Is Your Love”, interpretată de Morton.

“Adică... nici n-aveam cum să cer un mod mai bun de a-mi petrece ziua lansării pentru #Paul”, a comentat cântăreţul. “Doar eu şi Stevie într-o sesiune de mini jam”, a explicat Morton.

“Profesorul şi elevul. M-am simţit ca un #copildinnou. Am cântat mai alte trei piese. A trecut şi la clape şi eu am cântat vocal. Exact aşa sună visele mele”, a revenit pianistul.

”O să fiu operat. O să trec printr-un transplant de rinichi în luna septembrie a acestui an. Nu o să mai auziţi zvonuri, v-am spus ce o să se întâmple. Sunt bine”, a spus artistul fanilor săi.

În vârstă de 69 de ani, Stevie Wonder, renumit pentru piesele de succes "Superstition", "I Just Called to Say I Love You" şi "My Cherie Amour", este considerat o veritabilă legendă a muzicii soul. Stevie Wonder a orbit la puţin timp după naştere. El a învăţat să cânt la muzicuţă, pian şi tobe încă de la vârsta de nouă ani. De-a lungul carierei sale, Stevie Wonder a avut 32 de piese ajunse pe primul loc în clasamentul R&B din SUA, a câştigat 25 de premii Grammy şi a vândut peste 100 de milioane de discuri.

