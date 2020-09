Taylor Swift îi egalează pe Whitney Houston şi pe Beatles în topuri

Folklore, materialul cel nou al lui Taylor Swift, este la a şasea săptămână consecutivă în vârful clasamentului Billboard 200, fiind primul album care reuşeşte o asemenea performanţă în ultimii patru ani.

Discul, al optulea al artistei, a avut parte de o lansare surpriză în luna iulie şi e rezultatul colaborării cu Aaron Dessner de la The National.

Drake a fost ultimul artist care a reuşit o performanţă asemnătătoare cu albumul Views, în 2016, care a stat un total de 13 săptămâni (neconsecutive) pe primul loc al topului american. Nicio altă artistă n-a mai reuşit o clasare atât de bună în topuri din 2015, de când britanica Adele lansa albumul 25.

În felul ăsta, Taylor Swift o egalează pe Whitney Houston la numărul de săptămâni petrecute în vârful topului de o femeie: amândouă cu câte 46 de săptămâni.

Taylor Swift şi Beatles sunt singurii artişti din lume cu cel puţin 5 albume care au stat mai multe de 6 săptămâni pe prima poziţie în Billboard 200.

„Vreau să le mulţumesc fanilor, voi sunteţi singurul motiv pentru care Industriei îi pasă de ce fac eu. Tot ce aţi făcut voi cu albumul 'Folklore' vara asta... m-a dat pe spate, cât de generoşi aţi fost faţă de mine. Vă mulţumesc pentru tot, şi sper să ne revedem curând!"

Congrats to @taylorswift13 on winning Best Direction! #GirlPower #VMAs pic.twitter.com/QrnJQoABHd