VIDEO | Teatrul Bulandra: 73 de ani de aplauze

Puţini bucureşteni nu şi-au înroşit palmele de aplauze la Teatrul Lucia Sturdza Bulandra. Înfiinţat chiar de marea actriţă, teatrul împlineşte 73 de ani de existenţă astăzi, pe 17 iunie. Sub conducerea regizorului Liviu Ciulei, instituţia străbate Epoca de Aur din istoria teatrului de la noi. După Revoluţie, Teatrul Bulandra este invitat în exclusivista Uniune a Teatrelor din Europa. În anul 2002, regizorul Alexandru Darie devine directorul Teatrului Bulandra şi îi imprimă o nouă viziune artistică. După dispariţia lui Ducu Darie, Catinca Maria Nistor a devenit, la 31 de ani, managerul Teatrului. Condus de tânăra directoare, teatrul petrece la 73 de ani cu un montaj special din cele mai de succes spectacole.

„Eu am terminat Şcoala Centrală. Doisprezece ani am învăţat acolo. Se ştie că Sala de la grădina Icoanei şi Şcoala Centrală împart aceeaşi curte, aşa că am crescut cu energia magia şi chiar misterul acestui teatru din care mi-am dorit să fac parte încă de mică”, spune Catinca Maria Nistor, managerul Teatrului Bulandra.