Televiziunea Română aniversează la Cerbul de Aur patru decenii de la prima emisiune color a postului

Televiziunea Română aniversează la Cerbul de Aur patruzeci de ani de la prima emisiune color a postului, protagonista emisiunii din 1979, Corina Chiriac urcând pe scena de la Braşov pentru un moment dedicat evenimentului, arată un comunicat remis MEDIAFAX.

Televiziunea Română va aniversa împlinirea a patru decenii de la prima emisiune color a canalului, sâmbătă, 24 august, pe scena Cerbului de Aur, cu un spectacol susţinut de Corina Chiriac, vedeta show-ului care a făcut istorie.

„Eu sunt Corina” a fost un spectacol de televiziune produs de regretatul Tudor Vornicu, alături de echipa sa, devenind show-ul care aducea culoare în casele românilor. Vedeta spectacolului, filmat în Studiul 1 al Televiziunii Române, a fost Corina Chiriac, iar invitat special, Gheorghe Zamfir, artist care în 1979 deja cunoscuse faima internaţională. “Eu sunt Corina!” este singura înregistrare în care publicul îl vede pe maestrul Gheorghe Zamfir cu o improvizaţie vocală de excepţie, pe lângă nai şi acordeon. În acelaşi an, la Festivalul Internaţional al filmelor de televiziune de la Montreux, “Eu sunt Corina” obţinea premiul special al juriului.

“Mă bucur din suflet că am fost invitată din nou pe scena importantului Festival şi Concurs internaţional de muzică uşoară „Cerbul de Aur”. Alături de Luminiţa Dobrescu şi Angela Similea, sunt fericita deţinătoare a unui premiu la una dintre primele ediţii ale Festivalului. E adevărat, este doar un premiu 3, dar eu cred că am prins Cerbul Fermecat, pentru că, iată, cu ocazia recitalului din acest an, sărbătoresc în avans 50 de ani de carieră de-a lungul cărora premiul-Cerb câştigat în 1971 mi-a ţinut o fericită companie. În ceea ce priveşte recitalul de anul acesta, este dedicat ca o onoare deosebită efortului colectiv pe care Televiziunea Româna îl depune pentru a nu lăsa să se stingă legenda acestui festival internaţional de mare ţinută. Anul acesta se împlinesc 40 de ani de la realizarea primului show color al TVR, sub conducerea regretatului Tudor Vornicu, show care mi-a asigurat un loc de frunte pe scena internaţională din acei ani. În onoarea aniversarii show-ului «Eu sunt Corina!», alături de orchestra condusă de Ionel şi Andrei Tudor voi susţine la Braşov un recital în care am păstrat structura show-ului din 1979, şi voi interpreta şi câteva dintre melodiile de atunci: «Eu sunt Corina!», care a dat şi titlul show-ului şi «Uită nostalgia», melodii compuse de Ion Cristinoiu.Voi aminti şi de un minunat cântec compus şi dăruit mie de către colegul meu Mihai Constantinescu, «Am visat odată”, melodie care mi-a purtat un deosebit succes internaţional, mai ales în ţările de limbă germană. Apoi, voi invita spectatorii şi telespectatorii prezenţi să cânte cu mine nemuritorul vals, «Valurile Dunării», melodie cu care am debutat la «Steaua fără nume», în martie 1970. Dedic acest recital tuturor colaboratorilor mei de-a lungul a zeci de ani de carieră, precum şi publicului din toate generaţiile. Închei cu o urare sinceră, adresata tuturor soliştilor tineri: Vă doresc, dragii mei, să fiţi sănătoşi şi norocoşi, ca să vă bucuraţi de o carieră la fel de frumoasă şi fructuoasă ca a mea! Cu drag, pe curând”, a spus Corina Chiriac.

Festivalul Cerbul de Aur 2019 îi aduce scena din Piaţa Sfatului pe Emeli Sandé, Ronan Keating, Ştefan Bănică jr şi Irina Rimes.

Cei 12 artişti din concurs vor performa în prima şi a doua zi a Festivalului, joi şi vineri, 22 şi 23 august, pentru ca sâmbătă să aflăm câştigătorii premiilor în valoare totală de 55 de mii de euro.

Pentru cele patru zile ale evenimentului, în perioada 22-25 august, organizatorii au pus la dispoziţie mai multe categorii de bilete, cu preţuri începând de la 70 de lei.

Pentru concurenţii din acest an, echipa TVR a pregătit un format cu două zile de concurs, o Gală de premiere şi evenimente adiacente. Festivalul se va încheia cu un spectacol folcloric care va reuni muzica populară tradiţională românească şi prelucrări de actualitate ale acestui gen muzical.

Festivalul Internaţional Cerbul de Aur a debutat în anul 1968 şi a avut 18 ediţii, ultima dintre acestea fiind organizată în anul 2018, la aniversarea celor 50 de ani de la debut. Evenimentul a devenit cel mai mare festival internaţional de muzică organizat în România şi, în mod tradiţional, la Braşov.

De-a lungul anilor, acest prestigios festival a găzduit apariţii sau recitaluri ale unor vedete precum Diana Ross, Amália Rodrigues, Julio Iglesias, Dalida, Sheryl Crow, Tom Jones, Juliette Greco, Vaya con Dios, Coolio, Barbara, Christina Aguilera, Cliff Richard, Kenny Rogers, Ricky Martin, Kelly Family, Patricia Kaas, Gilbert Becaud, Josephine Baker, Toto Cutugno, Enrico Macias, Boy George, James Brown, Kenny Rogers, Ray Charles, UB 40, Scorpions, Pink, Sheryl Crow, James Blunt, Amy Macdonald, Nicole Scherzinger şi mulţi alţii.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.