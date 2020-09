"The Girl with the Dragon Tattoo" va fi personajul unui serial produs de Amazon

Compania Amazon va produce serialul "The Girl With the Dragon Tattoo", care o are ca personaj principal pe Lisbeth Salander, din seria de cărţi de succes "Millenium" scrisă de Steig Larsson, potrivit Deadline.

Serialul nu va fi o adaptare a cărţilor ci o va aduce pe fata cu dragon tatuat în zilele noastre, într-un nou decor, cu noi personaje şi o poveste inedită care va rezona cu fanii seriei originale şi va atrage o nouă generaţie de spectatori, potrivit Amazon.

Trilogia "Millenium", scrisă de Stieg Larsson, a înregistrat un imens succes la nivel internaţional după decesul acestuia. La nivel mondial, au fost vândute peste 100 de milioane de cărţi din această serie. Larsson a murit în 2004, înainte de a vedea publicat primul roman din "Millenium", o serie despre corupţie, jurnalism şi lumea financiară, care prezintă aventurile jurnalistului Mikael Blomkvist şi ale tinerei Lisbeth Salander, un hacker cu o inteligenţă de geniu. Cărţile fac referiri la personaje politice şi economice controversate şi abordează teme precum globalizarea, şantaje economice, corupţie, mişcări fasciste, servicii secrete, trafic de carne vie, prostituţie, spionaj şi psihiatrie.

Volumele "Bărbaţi care urăsc femeile", "Fata care s-a jucat cu focul" şi "Castelul din nori s-a sfărâmat" au fost ecranizate în Peninsula Scandinavă de regizorii Niels Arden Oplev şi Daniel Alfredson, cu Noomi Rapace şi Michael Nyqvist în rolurile principale. Totodată, la Hollywood a fost lansată versiunea în limba engleză a primului volum, cu Daniel Craig şi Rooney Mara. Salander a mai fost interpretată de Claire Foy în filmul lansat în 2018 "The Girl in the Spider’s Web".