TIFF: Actorul Nicolas Cage a primit Trofeul Transilvania pentru Contribuţia Adusă Cinematografiei Mondiale

Actorul american Nicolas Cage a primit, sâmbătă seara, la Cluj-Napoca, la TIFF, Trofeul Transilvania pentru Contribuţia Adusă Cinematografiei Mondiale, acesta spunând că va pune distincţia pe noptiera de lângă pat şi inima i se va încălzi când se va gândi la prietenii din Transilvania.

Preşedintele TIFF, Tudor Giurgiu, a declarat, sâmbătă seara, la Cluj-Napoca, la Casa de Cultură a Studenţilor, unde a urcat pe scenă înaintea proiecţiei filmului „Face/Off” alături de Nicolas Cage căruia i-a înmânat Trofeul Transilvania pentru Contribuţia Adusă Cinematografiei Mondiale, că actorul american a făcut o grămadă de filme şi a lucrat cu regizori celebri, fiind o personalitate unică în felul lui.

„Actorul Nicolas Cage a primit în cadrul TIFF Trofeul Transilvania pentru Contribuţia Adusă Cinematografiei Mondiale, a făcut o grămadă de filme şi a lucrat cu regizori celebri, fiind o personalitate unică în felul lui. A făcut filme cu regizori esenţiali din istoria cinematografului mondial, îi amintesc doar pe Francis Ford Copppola, fraţii Cohen, David Lynch, John Woo, Brian de Palma, Martin Scorsese. A abordat, probabil, cu o versatilitate unică, genuri diferite, a început cu comedii romantice în anii `80, a făcut filme de acţiune cu bugete importante, a făcut filme horror. Dar a ales să lucreze cu inteligenţă dar şi cu regizori care au avut bugete mai mici, a făcut filme independente”, a spus Giurgiu.

Nicolas Cage a mulţumit „prietenilor” din Transilvania pentru trofeul din partea TIFF şi a spus că îi place cum sună „Transylvania Trophy”, arătând că este foarte fericit să se afle înapoi în România unde a făcut două filme, „The Dying of the Light” şi „Ghost Rider – Spirit of Vengeance”.

„Ambele experienţe au fost minunate, de aceea m-am întors ca să vă mulţumesc personal. Vă mulţumesc pentru onoarea pe care mi-o faceţi cu Trofeul Transilvania. Am crezut întotdeauna în spiritul locului şi cred că trebuie să mă las inspirat de acest spirit, iar aici în România am simţit un puternic şi bun spirit care m-a influenţat şi pe mine în munca mea. Fie că a fost vorba de efectul ţării dvs asupra imaginaţiei mele datorită cărţii <<Dracula>> al lui Bram Stoker, a istoriei lui Vlad Ţepeş, ori a experienţei prin care am înnoptat în Castelul lui Dracula şi a minunaţilor Munţi Carpaţi, toate m-au inspirat pe deplin astfel că aş dori să mai fac încă un film aici cu voi. Vă mulţumesc încă o dată pentru Trofeul Transilvania, îl voi pune pe noptiera de lângă patul meu iar când mă voi simţi singur la ora 3 dimineaţă, mă voi gândi la prietenii mei din Transilvania, la copiii nopţii, la lupi şi lilieci, la contele Dracula însuşi iar atunci inima mea se va încălzi”, a spus Cage.

Actorul a subliniat că speră ca duminică, la masterclass-ul pe care îl va susţine în faţa publicului de la Cluj-Napoca, să poată împărtăşi din experienţa lui tinerilor cineaşti, actori sau regizori.

După ce a primit trofeul, Nicolas Cage nu a stat la film şi a plecat imediat după premiere.

Cinefilii prezenţi la TIFF se vor întâlni cu Nicolas Cage şi duminică la un masterclass, moderat de directorul artistic al festivalului, Mihai Chirilov.

Născut pe 7 ianuarie 1964 într-o familie de origine italiană, plină de personalităţi din lumea filmului, Nicolas Kim Coppola şi-a dorit încă de mic copil să devină actor, inspirat fiind de idolul său James Dean. După ce a urmat cursurile Şcolii de Teatru, Film şi Televiziune UCLA, a încercat să-l convingă pe unchiul său, legendarul regizor Francis Ford Coppola, să-i acorde şansa de a apărea pe marele ecran. În 1982 a debutat cu un rol minor în comedia „Fast Times at Ridgemont High”, iar după numai un an a fost distribuit în primul său rol principal – adolescentul punk din „Valley Girl”. Din dorinţa de a-şi câştiga faima în mod independent şi pentru a evita nepotismul, a renunţat la numele de Coppola în favoarea lui Cage, după Luke Cage, unul dintre personajele sale preferate din colecţia de benzi desenate Marvel Comics.

Unul dintre rolurile sale de referinţă rămâne cel al scenaristului alcoolic din Leaving Las Vegas (1995, r. Mike Figgis), care i-a adus Premiul Oscar şi Globul de aur pentru cel mai bun actor.

